Người đàn ông tử vong khi chơi tàu lượn siêu tốc: Đau lòng trước kết quả giám định pháp y sau đó

Cảnh sát trưởng Florida (Mỹ) đã kết luận rằng cái chết của một người đàn ông 32 tuổi khi đang đi tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Epic Universe của Universal gần đây là một tai nạn.

Theo báo cáo được công bố hôm thứ Sáu (12/12) của cơ quan giám định y tế địa phương, Kevin Rodriguez Zavala bị một vết cắt sâu ở bên trái trán, gãy xương sống trên mắt và chảy máu trên hộp sọ. Các chấn thương bổ sung bao gồm vết bầm tím ở cánh tay và bụng, gãy mũi và gãy xương đùi phải.

Giám định y tế Orlando trước đó đã xác định cái chết của Zavala là do chấn thương va đập mạnh. Các điều tra viên từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Orange nhận thấy rằng nhân viên Epic Universe đã tuân thủ tất cả các quy trình an toàn và không có sơ suất trong vụ việc được coi là một tai nạn này.

Epic Universe là công viên giải trí mới nhất của Universal Orlando Resort.

Đoạn phim an ninh ghi lại cảnh Zavala có vẻ "vui vẻ và ổn" khi chuyến tàu lượn bắt đầu - nhưng khi kết thúc, anh đã gục xuống và bất tỉnh, báo cáo của cảnh sát trưởng cho biết.

Các nhân chứng mô tả nhìn thấy Zavala chảy máu ở mặt và gục xuống ghế khi tàu lượn dừng lại. Anna Marshall, một bác sĩ đang xếp hàng chờ đi tàu lượn, nói với các điều tra viên rằng Zavala trông "gục xuống và bao quanh bởi máu" khi tàu lượn quay trở lại bệ. Cô cho biết một cánh tay của anh thõng xuống bên cạnh và xương đùi của anh "bị gãy đôi và tựa vào lưng ghế".

Marshall đã hỗ trợ Zavala, người phải dùng xe lăn, sau vụ tai nạn. Bạn gái của anh, Javiliz Cruz-Robles, người ngồi cạnh anh, cho biết Zavala có các thanh kim loại trong lưng do phẫu thuật cột sống trước đó.

Các thành viên trong gia đình nói với các điều tra viên rằng bệnh teo tủy sống của Zavala, tình trạng gây ra khuyết tật của anh, không đóng vai trò gì trong cái chết của anh vào ngày 17 tháng 9.

Nạn nhân là người khuyết tật

Khi tàu lượn dừng lại, Zavala bị chấn thương mặt nặng và vẫn bị giữ lại bởi thanh ngang an toàn, thứ không thể mở ra được trong khoảng 10 phút, theo nhân viên y tế của Universal, Sebastian Torres.

Cruz-Robles nói với các điều tra viên rằng một nhân viên vận hành tàu lượn đã phải đẩy thanh ngang an toàn xuống nhiều lần trước khi nó khóa vào vị trí và dường như nó quá chặt ngang đùi của họ. Cô nói Zavala bị ném về phía trước trong lần lao dốc đầu tiên của chuyến tàu, đầu anh đập vào thanh kim loại phía trước. Anh đập đầu thêm vài lần nữa trong suốt chuyến đi khi cô cố gắng giữ anh lại nhưng không thành công.

Văn phòng cảnh sát trưởng lưu ý rằng các biển cảnh báo ở lối vào tàu lượn đã cảnh báo du khách về việc giảm tốc và tăng tốc đột ngột. Nó cũng khuyên không nên tham gia với "các vấn đề về lưng, cổ hoặc các tình trạng thể chất tương tự", hoặc sau các ca phẫu thuật hoặc tình trạng gần đây có thể bị làm trầm trọng hơn bởi chuyến đi.

Cha mẹ của Zavala chia sẻ rằng anh đã bị gãy xương đùi phải phẫu thuật vào năm 2020 và phải phẫu thuật hông sau khi bị trật khớp vào năm 2010.

Tàu lượn siêu tốc, một thiết kế trò chơi đạt tốc độ lên tới 100km/h, đã chính thức mở cửa cho du khách Epic Universe vào tháng 5.

Phán quyết về cái chết của Zavala được đưa ra sau khi một bồi thẩm đoàn vào tháng 12 năm ngoái đã trao 310 triệu đô la Mỹ (khoảng 7.600 tỷ đồng Việt Nam) cho gia đình một cậu bé 14 tuổi bị văng ra khỏi một trò chơi thả tự do đã bị dỡ bỏ tại Icon Park của Orlando vào tháng 3 năm 2022. Vụ việc đã khiến các nhà lập pháp Florida thông qua Đạo luật Tyre Sampson để củng cố các yêu cầu an toàn đối với các trò giải trí trong công viên.

Nguồn: The Guardian