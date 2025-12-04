Bangkok kêu gọi làm việc tại nhà để giảm ô nhiễm không khí

Thống đốc Bangkok đã đề nghị người dân cùng các cơ quan và doanh nghiệp làm việc tại nhà trong ngày 4/12, nhằm giảm lưu lượng phương tiện và hạn chế khí thải gây khói mù. Động thái này được đưa ra khi thành phố đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nặng.

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Theo cơ quan chức năng, nồng độ bụi mịn PM2.5 trong ngày 3/12 lên tới 47 microgram/m3, vượt xa ngưỡng an toàn quốc gia. Có tới 62 khu vực của thủ đô Bangkok được xếp mức cam, tức là bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong khi đó, một số quận nội đô ghi nhận chỉ số tới 60 microgram/m3, thuộc nhóm ô nhiễm nặng. Tình trạng không chỉ xảy ra ở Bangkok mà còn được ghi nhận tại 21 tỉnh khác của Thái Lan.

Dự báo trong 7 ngày tới, chất lượng không khí khó có thể cải thiện. Do đó, người dân được khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe.