Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc bị điều tra

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, thông qua Tổ kiểm tra kỷ luật giám sát đóng tại Bộ Giáo dục cùng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hà Nam, ông Hao Rong, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Thông báo công bố ngày 19/12 cho biết, ông Hao Rong đã chủ động ra đầu thú, hiện đang chịu sự thẩm tra kỷ luật của Tổ kiểm tra kỷ luật giám sát thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, đồng thời bị điều tra giám sát bởi Ủy ban Giám sát thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Hao Rong

Theo thông tin công khai, Hao Rong sinh tháng 8 năm 1971, dân tộc Hán, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ học hàm giáo sư và là nghiên cứu sinh hướng dẫn tiến sĩ. Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý chuyên ngành biểu diễn sân khấu và điện ảnh, đặc biệt là nhạc kịch.

Ông Hao Rong tốt nghiệp Khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hý kịch Hí khúc học. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Trưởng bộ môn Lời thoại, Phó Trưởng Khoa Biểu diễn, Bí thư Chi bộ Khoa Biểu diễn, Trưởng Khoa Biểu diễn, Trợ lý Viện trưởng và Phó Viện trưởng. Đến tháng 11 năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương.

Phóng viên Dahe Daily, đến thời điểm hiện tại sơ yếu lý lịch của Hao Rong đã bị gỡ khỏi mục “Lãnh đạo đương nhiệm” trên website Học viện Hý kịch Trung ương.

Năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn, Hao Rong chia sẻ từng dạy thay lớp của khoá “ngôi sao” 96 - nơi quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Chương Tử Di, Viên Tuyền, Lưu Diệp. Ông nhận xét cả lớp đều rất nỗ lực, thường xuyên luyện tập đến tối muộn.

Ngoài ra, Hao Rong còn giữ nhiều vị trí trong các tổ chức học thuật và nghề nghiệp, bao gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo giảng dạy ngành Hý kịch và Điện ảnh thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhạc kịch Trung Quốc, Nghiên cứu viên đặc biệt của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, Tổng Thư ký Liên minh Giáo dục Hý kịch Thế giới và Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Hý kịch châu Á.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Nguồn: Tân Hoa Xã, BJ News