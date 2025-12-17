Vụ bé sơ sinh bị bỏ trong túi giấy tử vong ở Hàn Quốc: Nữ du học sinh người Việt xuất hiện tại tòa án, đối mặt nguy cơ bị bắt giam

Theo đó, hai nghi phạm gồm A, nữ du học sinh Việt Nam ngoài 20 tuổi và B, người được xác định là bạn của A, đang đứng trước khả năng bị bắt giam. Phiên thẩm vấn được tiến hành vào lúc 15 giờ (giờ địa phương)cùng ngày tại Tòa án Trung ương Seoul, quận Seocho, với cáo buộc vi phạm Luật trừng phạt hành vi ngược đãi trẻ em, trong đó có tội danh ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong.

A bị cáo buộc đã bỏ lại đứa con mới sinh vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 14/12 trước một tòa nhà gần khuôn viên Đại học Dongguk tại Seoul rồi rời khỏi hiện trường. B, người đi cùng, bị cáo buộc đã tham gia và hỗ trợ hành vi này.

Nhận được tin báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi giấy, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa em bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đứa trẻ không qua khỏi và đã tử vong sau đó.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, A nhập cảnh Hàn Quốc vào ngày 12/12 trong tình trạng đang mang thai để tham gia một khóa học ngắn hạn về tiếng Hàn.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục tạm giữ hai nghi phạm để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như động cơ gây án trong thời gian tới.

Nguồn: Yonhap News