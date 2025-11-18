Trăn khổng lồ chọc thủng trần nhà vệ sinh, gây kinh hãi ở Malaysia

Theo The Star ngày 17-11, cô con gái 15 tuổi của chủ nhà là người đầu tiên phát hiện sự việc. Chiều 12-11, sau khi tan học, cô bé nhận thấy một phần trần nhà vệ sinh bị thủng nên không dám sử dụng.

"Lúc đó, tôi đang tham dự một cuộc họp. Con gái gửi cho tôi bức ảnh phần trần bị sập xuống. Khi tôi về nhà kiểm tra trực tiếp, tôi thấy một vật giống mảnh vải batik rũ xuống. Nhưng khi zoom kỹ bằng điện thoại, chúng tôi mới nhận ra đó là thân một con trăn" – cô giáo kể với tờ Sinar Harian.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia đang đưa con trăn khổng lồ ra khỏi nhà dân tại Sungai Petani. Ảnh: Facebook SAJAVIRAL

Gia đình lập tức liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia (APM). Đến khi khi con trăn rơi xuống sàn, cả bà và các con mới thực sự sốc trước kích thước khổng lồ của nó.

"Tôi tưởng chỉ là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng thấy con nào lớn như vậy, đến mức tôi hét lên ‘anaconda’ (trăn Nam Mỹ)" – cô giáo kể.

Theo quan sát của gia đình, con trăn có thể đã chui vào nhà từ cây mãng cầu phía sau. Trước đó, họ đã phát hiện một chậu hoa bị đổ và khu vực phía sau nhà có vùng đất ngập nước – môi trường thuận lợi cho rắn sinh sống. Sự cố này khiến gia đình phải vệ sinh toàn bộ sàn nhà và thảm trải vì mùi bùn quá nặng.

Cô giáo trên cho biết đây là lần đầu tiên gia đình gặp sự cố với rắn. Sự việc để lại nỗi ám ảnh lớn, khiến họ đặc biệt thận trọng mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh. "Chúng tôi thật may mắn khi phát hiện kịp thời. Nếu con trăn lọt vào bên trong, hậu quả khó lường" – cô nhấn mạnh.

Theo The Star, sự kiện này thu hút sự quan tâm của cộng đồng địa phương, nhắc nhở mọi người sống gần các khu vực đất ngập nước cần cảnh giác với những loài động vật hoang dã bất ngờ xâm nhập vào nhà.