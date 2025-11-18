Hàn Quốc xác nhận sinh viên thiệt mạng tại Campuchia do bị tra tấn

Ngày 17/11, báo The Korea Herald thông tin cảnh sát Hàn Quốc đã chia sẻ báo cáo pháp y cuối cùng từ Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc (NFS). Báo cáo kết luận rằng sinh viên Hàn Quốc họ Park (22 tuổi) tử vong do sốc chấn thương, với những thương tích rõ ràng trên cơ thể, phù hợp với việc bị tấn công trong thời gian dài. Lực lượng pháp y cũng không phát hiện chất cấm trong cơ thể nạn nhân, loại trừ khả năng ma túy có thể là một phần dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được tìm thấy bên trong một chiếc xe gần núi Bokor ở tỉnh Kampot (Campuchia) vào ngày 8/8, gần 3 tuần sau khi nạn nhân nói với gia đình là ra nước ngoài dự một triển lãm. Cảnh sát Campuchia khi đó phát hiện nhiều dấu hiệu tra tấn như vết bầm tím và thương tích trên khắp cơ thể nạn nhân.

Ngày 20/10, hài cốt của nam sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại tại Campuchia đã được hỏa táng tại chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), sau khi các nhóm pháp y từ cả hai nước kết thúc quá trình khám nghiệm (Ảnh: Yonhap)

Ngày 20/10, một nhóm các quan chức Hàn Quốc và Campuchia đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại một nhà xác ở Phnom Penh. NFS cho biết không có bằng chứng nạn nhân bị đâm, nội tạng bị lấy mất - trái ngược với những tin đồn lan truyền trên truyền thông Hàn Quốc về khả năng buôn bán nội tạng. Các chuyên gia pháp y sau đó đã hoàn tất xét nghiệm chất độc và mô tại Hàn Quốc trước khi xác nhận nguyên nhân tử vong.



Mặc dù không phát hiện chất cấm trong cơ thể nạn nhân, cơ quan pháp y cũng lưu ý rằng nếu nạn nhân sử dụng một liều lượng nhỏ, hoặc thời gian từ khi sử dụng cho đến lúc xét nghiệm quá lâu, các dấu vết có thể đã biến mất. Lời giải thích này được đưa ra sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy nam sinh viên họ Park dường như bị ép sử dụng ma túy, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Campuchia đã truy tố 3 công dân Trung Quốc vì bị cáo buộc liên quan đến cái chết của nam sinh viên họ Park. Họ bị bắt vào ngày 10/10, nhưng 2 nghi phạm chính, trong đó có 1 công dân Trung Quốc gốc Hàn họ Li, vẫn đang lẩn trốn. Điều tra viên Hàn Quốc cho hay đang tìm kiếm và truy bắt những nghi phạm còn lại.

Ba nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc trong vụ án sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết (Ảnh: Yonhap)

Vụ án của Park đã trở thành điểm nóng của Hàn Quốc trong cuộc chiến chống nạn buôn người đang gia tăng ở Đông Nam Á. Cảnh sát Hàn Quốc ghi nhận 330 trường hợp công dân bị bắt cóc ở nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng so với 220 trường hợp trong cả năm 2024. Nhiều vụ trong số này có liên quan đến các mạng lưới tội phạm điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và các nước láng giềng.



(Theo Korea Herald)