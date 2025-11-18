Câu chuyện không hồi kết của 2 nàng dâu Hoàng gia: Meghan định "giành spotlight" đến cùng?

Trong giới Hoàng gia, sự kiện ngoại giao và lễ nghi là những cột mốc thiêng liêng, không thể xâm phạm. Thế nhưng, Meghan Markle dường như đang cố tình phá vỡ quy tắc "bất thành văn" này bằng chiến lược "đánh phủ đầu" truyền thông đầy chủ đích. Từ việc bất ngờ trở lại nghiệp diễn, ra mắt thương hiệu As Ever tại cửa hàng vật lý đầu tiên trong lúc Thân vương xứ Wales đang công du Brazil, Meghan liên tục bị dư luận chỉ trích vì cố tình làm lu mờ sự kiện chính thống của gia tộc.

Đỉnh điểm là thông báo mới nhất: Bộ phim đặc biệt về Giáng Sinh trên Netflix của cô, vốn dự kiến ra mắt vào tháng 11, lại được dời sang ngày 3 tháng 12. Khoảng thời gian này trùng với tuần lễ Hoàng gia Anh đón tiếp Quốc khách từ Đức, và quan trọng hơn cả, chỉ hai ngày sau đó (5 tháng 12) là buổi Hòa nhạc Giáng Sinh Together at Christmas thường niên cực kỳ quan trọng của Vương phi Kate. Hành động này bị các nhà bình luận Hoàng gia gọi thẳng là "chính sách đốt sạch" (scorched earth policy) - một chiến lược hủy hoại đối phương không khoan nhượng.

Sự "trùng hợp" không hề ngây thơ của Meghan

Meghan Markle luôn khẳng định mình là nạn nhân của sự soi mói từ báo chí, nhưng những động thái gần đây của cô lại cho thấy sự tính toán tỉ mỉ, khiến chính giới truyền thông phải quay lưng.

Hàng loạt sự kiện cá nhân của Meghan được công bố và thực hiện đã bị chỉ trích là cố tình trùng khớp với các hoạt động lớn của Hoàng gia, nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Ví dụ điển hình là việc cô công bố các dự án kinh doanh trong khi các thành viên Hoàng gia khác đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, khiến tâm điểm truyền thông bị dịch chuyển khỏi những hoạt động chính thống của Hoàng gia Anh. Dù là sự kiện chính trị hay từ thiện, tất cả đều bị lu mờ bởi tin tức giải trí xoay quanh cô.

Đòn công kích mới nhất của Meghan được xem là mạnh mẽ và táo bạo nhất. Ban đầu, bộ phim đặc biệt về Giáng Sinh trên Netflix của cô được thông báo sẽ ra mắt vào tháng 11. Thế nhưng, cô lại quyết định dời ngày lên sóng sang ngày 3 tháng 12. Theo nhà bình luận Hoàng gia Kinsey Schofield, động thái này là hoàn toàn có chủ đích vì Vương phi Kate sẽ tổ chức buổi Hòa nhạc Giáng Sinh Together at Christmas vào ngày 5 tháng 12.

Buổi hòa nhạc Giáng Sinh của Kate là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm, không chỉ là hoạt động từ thiện ý nghĩa mà còn là khoảnh khắc vàng để Hoàng gia thể hiện sự gắn kết, ấm áp. Việc Meghan tung "bom tấn" Netflix chỉ hai ngày trước đó không khác gì việc phát động chiến dịch truyền thông nhằm đánh lạc hướng, chiếm đoạt spotlight và giảm thiểu tối đa hiệu ứng lan tỏa của sự kiện do Kate chủ trì.

Bình luận viên Mark Donal đã phải thốt lên rằng: "Cô ấy dời sự kiện của mình vào đúng tuần đó. Đó chính là chính sách đốt sạch". Đây là thuật ngữ quân sự chỉ việc phá hủy tất cả mọi thứ có thể hữu dụng cho đối phương, trong bối cảnh này, ý chỉ việc hủy hoại sự chú ý và công sức của Hoàng gia.

Cuộc chiến tâm lý và hình ảnh trên mặt trận quốc tế

Việc Meghan liên tục có những hành động "trùng hợp" gây tranh cãi cho thấy cô đang sử dụng chiến lược công kích liên tục nhằm duy trì vị thế nổi bật của mình trên truyền thông quốc tế.

Kể từ khi rời khỏi Hoàng gia, Meghan phải nỗ lực rất lớn để giữ vững sự nghiệp giải trí và kinh doanh. Việc tạo ra tranh cãi và sự đối lập với Hoàng gia là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để cô và Vương tử Harry luôn được nhắc đến.

Vương phi xứ Wales là biểu tượng của sự thanh lịch, mẫu mực và là tương lai của chế độ quân chủ. Việc Meghan liên tiếp "đánh úp" vào các sự kiện của Kate có thể là một chiêu thức tâm lý nhằm gây áp lực, cho thấy sự khó chịu và quyết liệt của cô đối với gia đình chồng.

Tuy nhiên, chiến lược này đang khiến Meghan phải trả giá đắt. Dù thu hút được lượng lớn người xem cho sản phẩm của mình, hình ảnh của cô trong mắt công chúng Anh, đặc biệt là những người yêu mến Hoàng gia, ngày càng trở nên tiêu cực. Hành động này không chỉ được coi là thiếu tôn trọng mà còn là một sự ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân lên trên những giá trị truyền thống và sự trang trọng của Hoàng gia.

Dù ý định thực sự của Meghan là gì, thì chiến lược "đốt sạch" này đã thành công trong việc tạo ra một trận chiến không khoan nhượng trên mặt trận truyền thông. Công chúng đang chờ đợi xem, Vương phi xứ Wales sẽ phản ứng như thế nào trước đòn tấn công trực diện và có phần "xéo xắt" này của người em dâu.