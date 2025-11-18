Malaysia cùng Interpol truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền di cư

VTV Digital, Theo vtv.vn 20:33 18/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Cảnh sát Malaysia đang phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và các nước để truy tìm một đường dây buôn người xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới này trải rộng trên nhiều quốc gia trong khu vực và không loại trừ khả năng một số thành viên của đường dây có thể đã hoạt động tại Malaysia.

Lời khai của những người sống sót trong vụ lật thuyền cho biết những kẻ buôn người bố trí cho nhóm người di cư, đi trên những con tàu quá tải khởi hành từ Bangladesh và Myanmar với mức phí là hơn 3.000 USD/người. 

Malaysia cùng Interpol truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền di cư- Ảnh 1.

Cảnh sát đã thu được một số giấy tờ viết tay từ những người sống sót, trong đó có tên và số điện thoại di động được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn người.

Vụ việc chỉ được phanh phui khi chiếc thuyền chở 70 người, bị lật hôm 8/11 ngoài khơi Malaysia. Lực lượng cứu hộ xác nhận đã có 39 người thiệt mạng và 14 người sống sót.

Bé gái Trung Quốc mang dép lê giữa trời lạnh 10 độ C, lom khom nhặt đồ ăn rơi giữa đường khiến dư luận xót xa
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày