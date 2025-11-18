Malaysia cùng Interpol truy lùng đường dây buôn người sau vụ lật thuyền di cư

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mạng lưới này trải rộng trên nhiều quốc gia trong khu vực và không loại trừ khả năng một số thành viên của đường dây có thể đã hoạt động tại Malaysia.

Lời khai của những người sống sót trong vụ lật thuyền cho biết những kẻ buôn người bố trí cho nhóm người di cư, đi trên những con tàu quá tải khởi hành từ Bangladesh và Myanmar với mức phí là hơn 3.000 USD/người.

Cảnh sát đã thu được một số giấy tờ viết tay từ những người sống sót, trong đó có tên và số điện thoại di động được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn người.

Vụ việc chỉ được phanh phui khi chiếc thuyền chở 70 người, bị lật hôm 8/11 ngoài khơi Malaysia. Lực lượng cứu hộ xác nhận đã có 39 người thiệt mạng và 14 người sống sót.