Vụ tấn công liên hoàn tại Đài Loan (Trung Quốc): Số người thiệt mạng tăng, cha mẹ nghi phạm cúi gằm rời đồn cảnh sát

Tính đến thời điểm ngày 20/12, vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là Trương Văn (27 tuổi). Người này sau đó đã rơi từ trên cao xuống và tử vong.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, tối cùng ngày, cha mẹ của Trương Văn đã xuất hiện tại đồn cảnh sát để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ tình hình. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc, cả hai không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào với truyền thông. Gương mặt hai người lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Ít lâu sau, dưới sự hộ tống của cảnh sát, họ nhanh chóng lên xe rời đi.

Cha mẹ của nghi phạm (Ảnh: ETtoday)

Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, dù bị đặt nhiều câu hỏi, cha mẹ nghi phạm vẫn giữ im lặng, không dừng bước và rời khỏi đồn cảnh sát một cách kín đáo. Theo thông tin từ phía cảnh sát, gia đình cho biết đã hơn hai năm không liên lạc với Trương Văn, không sống chung và hoàn toàn không nắm được tình hình sinh hoạt cũng như động cơ gây án của người này.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 17h chiều 19/12, nghi phạm Trương Văn xuất hiện tại lối ra M7 của ga Đài Bắc. Tại đây, đối tượng bất ngờ ném bom khói, sau đó rút con dao dài đã chuẩn bị sẵn và tấn công ngẫu nhiên một người đàn ông họ Dư, 57 tuổi. Nạn nhân bị thương nặng ở phổi và tim, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hành vi của Trương Văn khiến khu vực rơi vào hỗn loạn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, đối tượng tiếp tục đi bộ đến khu thương mại Trung Sơn.

Tại đây, Trương tiếp tục ném bom khói giữa đường lớn, rồi tấn công người đi đường trước khu Eslite Nanxi và xông vào bên trong trung tâm thương mại chém người bừa bãi. Trong quá trình này, một người đàn ông họ Tiêu, 37 tuổi, bị thương nặng ở vùng cổ. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân vẫn tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.

Hiện trường hỗn loạn thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân nằm trên đất (Ảnh: ETtoday)

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng điều động lực lượng lớn đến hiện trường và phong tỏa khu vực. Khi bị bao vây, Trương Văn đã rơi từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất. Đối tượng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương nặng.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Trương Văn từng phục vụ trong quân đội theo diện tình nguyện, nhưng sau đó bị loại ngũ vì vi phạm liên quan đến lái xe khi say rượu. Tháng 7 năm nay, đối tượng bị truy nã do không chấp hành lệnh triệu tập huấn luyện quân sự, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Được biết, Trương mới chuyển từ Đào Viên đến thuê trọ tại quận Trung Sơn, Đài Bắc từ tháng 1.

Nghi phạm đã tử vong sau khi gây án (Ảnh: ETtoday)

Hai ngày trước khi gây án, đối tượng đã thuê phòng tại một khách sạn ở quận Đại Đồng. Trước thời điểm gây án tối 19/12, Trương quay lại nơi ở và phóng hỏa, sau đó di chuyển đến ga Đài Bắc để thực hiện hành vi tấn công. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, Trương quay lại khách sạn để bổ sung bom khói rồi tiếp tục đi bộ đến khu Trung Sơn gây án lần thứ hai.

Khi khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát phát hiện 25 chai bom xăng tự chế cùng nhiều vật dụng như áo mưa, mũ đen.

Hiện nguyên nhân và động cơ gây án của Trương Văn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: ETtoday