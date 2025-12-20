Cãi nhau với chị dâu, người phụ nữ nhảy xuống giếng cùng 5 đứa con

Trong một sự việc gây sốc, một cặp song sinh một tuổi đã tử vong sau khi người mẹ cùng 5 đứa con của mình nhảy xuống giếng.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra tại làng Jhutha thuộc khu vực Raipur Marwar, khi người phụ nữ, được xác định là Sumitra, 30 tuổi, đã nhảy xuống giếng cùng với 5 đứa con của mình sau một cuộc cãi vã với chị dâu.

Người phụ nữ cùng 3 con được cứu sống sau khi nhảy xuống giếng. Ảnh minh họa.

Cung cấp thông tin chi tiết, một quan chức cho biết, dân làng đã đến hiện trường và cứu sống Sumitra cùng 3 đứa con của cô, nhưng cặp song sinh một tuổi Prem và Naru đã không qua khỏi.

"Sumitra và 3 đứa con còn sống sót của cô ấy bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện", Phó Thanh tra Kailash Nayak cho biết, đồng thời nói thêm rằng chồng cô, Bhakar Ram, đang ở Beawar vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo lời viên cảnh sát, cặp đôi này đã kết hôn được 9 năm và các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy người phụ nữ đã có hành động cực đoan sau khi cãi nhau với chị dâu của mình.

Ông cho biết, vụ việc đã được lập hồ sơ và đang tiếp tục điều tra, đồng thời nói thêm rằng cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.