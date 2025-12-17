Long Vương có phải chủ nhân thực sự của Thủy Liêm Động trong Tây du ký?

Là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất trong tiểu thuyết Tây du ký, Thủy Liêm Động trên núi Hoa Quả Sơn gắn liền với tên tuổi Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, một câu hỏi gây nhiều tranh luận với độc giả chính là ai mới là chủ nhân của Thủy Liêm Động trước khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, và Long Vương Đông Hải có liên quan gì đến nơi này?

Thủy Liêm Động từng có người ở trước Tôn Ngộ Không

Tôn Ngộ Không chỉ là người tìm ra Thủy Liêm Động.

Trong phần mở đầu nguyên tác Tây du ký , tác giả Ngô Thừa Ân miêu tả chi tiết cảnh đàn khỉ vui chơi, tắm mát và thách nhau nhảy xuống dòng thác dữ. Tôn Ngộ Không là kẻ duy nhất dám lao mình xuống nước, để rồi phát hiện ra một thế giới khác phía sau thác nước, chính là Thủy Liêm Động.

Trước cửa động khắc rõ tám chữ: "Hoa Quả Sơn phước địa, Thủy Liêm Động động thiên".

Đáng chú ý hơn, bên trong động có đầy đủ dấu tích sinh hoạt: bếp lửa, nồi niêu, bát đũa bằng đá, giường ghế, trúc dài được chặt gọn gàng… Những chi tiết này cho thấy Thủy Liêm Động không phải nơi tự nhiên hình thành, mà từng có chủ nhân sinh sống.

Giả thuyết Long Vương từng là chủ nhân Thủy Liêm Động

Từ các chi tiết trong truyện, nhiều độc giả đặt giả thuyết rằng Long Vương Đông Hải có liên quan trực tiếp đến Thủy Liêm Động, thậm chí từng là chủ nhân nơi này. Lý do là bởi Đông Hải Long Cung nằm gần Hoa Quả Sơn, và Thủy Liêm Động lại có một con đường bí mật thông xuống Long Cung.

Sau này, khi Tôn Ngộ Không học thành võ nghệ và phép thuật nhưng chưa có binh khí phù hợp, bốn con khỉ già đã khuyên Ngộ Không đi theo lối dưới Thủy Liêm Động để xuống Đông Hải Long Cung gặp Long Vương Ngao Quảng xin vũ khí. Điều này cho thấy Long Cung và Thủy Liêm Động có mối liên quan với nhau.

Một số ý kiến còn cho rằng Thủy Liêm Động có thể là nơi Long Vương dùng làm chốn nghỉ ngơi tu luyện, bởi không gian kín đáo, biệt lập và thông với Long Cung.

Điểm mâu thuẫn trong phản ứng của Long Vương

Tuy nhiên, giả thuyết Long Vương Ngao Quảng là chủ nhân Thủy Liêm Động cũng tồn tại nhiều điểm đáng nghi ngờ. Khi Tôn Ngộ Không xuống Long Cung lấy gậy Như Ý, đi đi về về bằng lối từ Thủy Liêm Động mà Long Vương lại không hề biết Thạch Hầu từ đâu đến. Nếu Long Vương thực sự là chủ nhân hoặc từng sinh sống tại Thủy Liêm Động, lẽ nào ông ta lại không biết lối đi thông thẳng đến Thủy Liêm Động?

Từ sự mù mờ của Long Vương cho thấy ông không phải là người trực tiếp tạo dựng hay làm chủ Thủy Liêm Động trước Tôn Ngộ Không.

Vậy, nếu không phải Long Vương, thì chủ nhân thực sự của Thủy Liêm Động là ai? Một số học giả cho rằng đây có thể là nơi tu hành cũ của một vị đại tiên đã viên mãn, hoặc thậm chí là sự sắp đặt định mệnh của các bậc thượng tiên dành riêng cho Thạch Hầu.

Do trong nguyên tác không có nói tới, nên danh tính chủ nhân đầu tiên của Thủy Liêm Động vẫn là một ẩn số thú vị, góp phần làm tăng chiều sâu huyền bí cho thế giới Tây du ký và tiếp tục là đề tài tranh luận hấp dẫn với người hâm mộ tác phẩm kinh điển này.