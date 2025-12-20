Được ngày dọn nhà giúp mẹ, cô gái xinh đẹp vứt nhầm hộp vàng gần 2 tỷ đồng vào thùng rác

Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Cụ thể trong quá trình dọn dẹp, một nữ sinh viên ở Thượng Hải đã vô tình vứt đi chiếc hộp chứa số trang sức bằng vàng lên tới 500.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 1,86 tỷ đồng) của mẹ.

Theo thông tin từ trang Đường dây nóng cảnh sát - dân chúng Thượng Hải, sự việc xảy ra vào ngày 21/10. Nữ sinh viên họ Gu (Thượng Hải, Trung Quốc) về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy một chiếc hộp cũ đặt ở góc phòng, tưởng chỉ là vật bỏ đi nên Gu đã tiện tay cho vào túi rác.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, người mẹ phát hiện chiếc hộp quý biến mất. Bà hốt hoảng nói rằng bên trong có ngăn bí mật cất giữ toàn bộ vàng trang sức, ngọc thạch và thỏi vàng với tổng giá trị lên tới 500.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Cả hai mẹ con tức tốc chạy xuống khu vực thu gom rác của khu dân cư, nhưng tất cả thùng rác đã bị xe rác đưa đi. Không còn cách nào khác, hai người liền tới đồn công an trình báo.

Nhận được tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Họ trích xuất camera an ninh xung quanh khu dân cư và khu xử lý rác, đồng thời lần theo tuyến thu gom.

Đáng chú ý, nhờ phản ứng nhanh của cảnh sát và sự trung thực của nhân viên vệ sinh, chỉ sau khoảng 4 tiếng, toàn bộ số vàng đã được trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân.

Quá xúc động, người mẹ và con gái đã mang tới đồn công an một tấm biểu ngữ cảm ơn với dòng chữ: "Phá án thần tốc, giải nỗi lo dân, mất rồi lại được, cảm tạ ân tình của các cán bộ".

Từ trường hợp này, giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân rằng, khi dọn dẹp hoặc vứt bỏ đồ cũ, đặc biệt là những vật có hình dáng hộp, rương, túi hoặc đồ lâu năm không mở, cần kiểm tra kỹ bên trong để tránh những thiệt hại không đáng có.

Trước đó cũng tại Trung Quốc, một chủ tiệm vàng ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã hốt hoảng báo cảnh sát sau khi vợ vứt nhầm túi đựng vàng ra thùng rác. Khi người vợ dọn dẹp sau bữa ăn, cô tưởng nhầm túi nhựa màu xanh là túi thức ăn thừa nên đã vứt đi mà không kiểm tra kỹ trong đó chứa 500g trang sức vàng và vàng miếng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra camera, khoanh vùng địa điểm tập kết rác. Cảnh sát và vợ chồng chủ tiệm vàng đã cẩn thận tìm kiếm suốt nhiều tiếng đồng hồ giữa núi rác để tìm thấy túi vàng trị giá 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Vợ chồng chủ tiệm vàng mừng rỡ, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp họ tìm được lại tài sản giá trị.