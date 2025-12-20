Đột kích đại lý du lịch, tịch thu 13 tỷ đồng tiền mặt chất như đống gạch, 313 kg bạc, 6 kg vàng trị giá 45 tỷ đồng

Ngày 19/12, giới chức cho biết đã thu giữ tổng cộng tài sản trị giá 19,13 crore rupee (khoảng 55 tỷ VNĐ) từ cơ sở của một đại lý du lịch có trụ sở tại Delhi, Ấn Độ.

Cụ thể, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã thu giữ 4,62 crore rupee tiền mặt (hơn 13 tỷ VNĐ), 313 kg bạc (trị giá hơn 20 tỷ VNĐ tính theo giá ngày 19/12) và 6 kg vàng miếng (trị giá khoảng 25 tỷ VNĐ tính theo giá ngày 19/12) trong các cuộc khám xét liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép người Ấn Độ sang Mỹ.

Các cuộc khám xét được tiến hành tại hơn một chục địa điểm ở Delhi, bang Punjab và bang Haryana của Ấn Độ.

Các điều tra viên cũng thu được một số thông tin bằng chứng từ điện thoại và thiết bị điện tử thu giữ trong quá trình khám xét.

Tại cơ sở của một nhân vật được xem là “then chốt” ở bang Haryana, giới chức cho biết đã phát hiện nhiều hồ sơ và tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tuyến “dunki”.

Theo cáo buộc, đại lý này thường giữ giấy tờ nhà đất của những người muốn sang Mỹ trái phép làm tài sản bảo đảm cho khoản hoa hồng môi giới.

Thuật ngữ “donkey”, “dunkey” hay “dunki” dùng để chỉ hành trình dài, gian khổ và nguy hiểm giống như con đường của con lừa mà người nhập cư phải trải qua để vào các quốc gia khác một cách trái phép.

Cơ quan điều tra liên bang đã tiến hành đợt khám xét đầu tiên vào tháng 7. Gần đây, ED đã phong tỏa tài sản trị giá 5 crore rupee (khoảng 14,5 tỷ VNĐ) của một số đại lý du lịch. Các tài sản bị phong tỏa thuộc về những người bị xác định có vai trò trong đường dây này.

Cuộc điều tra của ED bắt nguồn từ nhiều đơn tố cáo do cảnh sát bang Punjab và Haryana lập hồ sơ. Các vụ việc liên quan đến việc Mỹ trục xuất 330 công dân Ấn Độ về nước vào tháng 2/2025 bằng máy bay vận tải quân sự. Những người này bị phát hiện cư trú “bất hợp pháp” trên lãnh thổ Mỹ.

Mô tả phương thức hoạt động của các đối tượng, ED cho biết các đại lý đã “lừa đảo” những người nhẹ dạ. Họ dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa đưa sang Mỹ hợp pháp và thu những khoản phí rất lớn.

Tuy nhiên, trên thực tế, những người này bị đưa đi qua các tuyến đường nguy hiểm, vòng qua nhiều quốc gia Nam Mỹ. Sau đó, họ bị đưa vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới với Mexico.

Tính từ đầu năm đến nay, Mỹ đã trục xuất hơn 1.500 công dân Ấn Độ.

Theo ET