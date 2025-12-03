Một trung tướng người Thái Lan chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây sản xuất nước tương, cà phê giả quy mô lớn, tịch thu hơn 240.000 sản phẩm và loạt chai lọ, máy trộn

Ngày 1/12, lực lượng chức năng Thái Lan đã đồng loạt đột kích một nhà máy và nhiều kho chứa liên quan đến đường dây sản xuất – phân phối hàng tiêu dùng giả, thu giữ hơn 240.000 sản phẩm và nguyên liệu thô.

Chiến dịch do Cục Điều tra Trung ương (CIB) phối hợp Ban Phòng chống tội phạm kinh tế thực hiện tại bảy địa điểm thuộc Lopburi, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani và Bangkok.

Cuộc truy quét được triển khai sau khi cảnh sát bắt giữ một số nhà cung cấp nước tương, cà phê hòa tan, bột ngọt và các sản phẩm kém chất lượng khác.

Quá trình điều tra cho thấy mạng lưới này đã dán nhãn giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng. Từ các cửa hàng bán buôn ở Lopburi, lực lượng chức năng lần theo dấu vết đến cơ sở sản xuất và các kho trung chuyển của nhóm.

Kết quả kiểm tra tại các địa điểm cho thấy quy mô lớn và mức độ tinh vi của đường dây. Cảnh sát đã thu giữ 118.100 nhãn nước tương giả, 12 hộp (144 chai) nước tương đã đóng sẵn, 1.881 chai rỗng cùng nhiều thùng trộn lớn chứa nước tương thành phẩm.

Bên cạnh đó, khoảng 122.333 nguyên liệu thô bị tịch thu, bao gồm phẩm màu thực phẩm, axit axetic, natri benzoat, 48 bao muối, năm bao bột ngọt và hương liệu nước tương. Thiết bị sản xuất như bồn trộn, máy trộn và hàng trăm nghìn nhãn mác in sẵn cũng bị thu giữ.

Theo cảnh sát, các đối tượng thu gom chai lọ đã qua sử dụng từ những cửa hàng đồ cũ, rửa sạch và chiết đầy sản phẩm giả trước khi phân phối, chủ yếu đến các cửa hàng ở khu vực đông bắc Thái Lan. Các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng, không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Nhiều lô hàng có màu sắc, mùi vị bất thường, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chất độc hại như kim loại nặng hoặc các hợp chất ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của người dùng.

Tổng cộng hơn 240.000 mặt hàng và nguyên liệu liên quan đến hoạt động sản xuất thực phẩm giả đã bị thu giữ trên toàn bộ chiến dịch. Cảnh sát cho biết số lượng nghi phạm bị bắt đang được giữ kín để phục vụ điều tra.

Các đối tượng sẽ đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật Nhãn hiệu và Đạo luật Thực phẩm, bao gồm tội sản xuất thực phẩm giả, dán nhãn sai và bán hàng mang nhãn hiệu giả.

Chiến dịch được chỉ đạo bởi Trung tướng Cảnh sát Nattasak Chawanasai – Ủy viên CIB; Thiếu tướng Thatphum Charuprat – Tư lệnh Cục Phòng chống tội phạm kinh tế; cùng Trung tá Phuwadet Julakasevi, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Cục 1. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các bên liên quan và đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng để triệt phá hoàn toàn mạng lưới hàng giả quy mô này.