Đào đất tìm vàng, người đàn ông nhặt được thứ còn quý hơn vàng ngàn lần

Một người đàn ông tại Úc đã có phát hiện được cho là hi hữu bậc nhất trong đời khi tin rằng mình đào được một cục vàng khổng lồ, nhưng cuối cùng sự thật còn ngoạn mục hơn rất nhiều, khi thứ ông tìm thấy là một mảnh thiên thạch có niên đại lên tới 4,6 tỷ năm, gần như lâu đời bằng chính hệ Mặt Trời.

Nhân vật chính trong câu chuyện là David Hole, người đã mang máy dò kim loại tới Công viên Khu vực Maryborough gần thành phố Melbourne, bang Victoria vào một buổi sáng tháng 5 đầy nắng nhiều năm về trước. Khi máy dò phát tín hiệu mạnh, ông đào lên được một tảng đá nặng bất thường bị chôn trong lớp đất sét vàng, loại đất thường gắn liền với cơn sốt vàng lịch sử tại khu vực này vào thế kỷ 19.

Tin chắc mình vừa phát hiện ra một khối vàng lớn vì tảng đá quá nặng, ông Hole mang tảng đá về nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, khi cố cắt, khoan, đập vỡ hay xử lý bằng axit, ông đều không thể làm tổn hại đến nó. Khác hoàn toàn với vàng, vốn khá mềm tảng đá này cứng một cách bất thường.

Vì tảng đá quá nặng nên David cho rằng nó phải chứa vàng. (Nguồn: Bảo tàng Victoria/Nhiếp ảnh gia: Rodney Start)

Phải mất 3 năm sau, David mới quyết định mang "cục vàng bí ẩn" tới Bảo tàng Melbourne nhờ các chuyên gia thẩm định. Tại đây, hai nhà địa chất Dermot Henry và Bill Birch nhanh chóng nhận ra sự khác thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Khi nhìn thấy những vết lõm như được điêu khắc trên bề mặt, tôi biết ngay đây là một thiên thạch", ông Henry chia sẻ với Sydney Morning Herald . "Những dấu tích này hình thành khi thiên thạch lao qua khí quyển Trái Đất, lớp ngoài bị nung chảy rồi đông cứng lại".

Các chuyên gia xác nhận đây là một thiên thạch sắt – niken có niên đại 4,6 tỷ năm, được đặt tên là Thiên thạch Maryborough. Nó là thiên thạch thứ 17 từng được ghi nhận tại bang Victoria, trong khi ở cùng khu vực, hàng nghìn cục vàng đã được tìm thấy.

"Nhìn vào xác suất, đây thực sự là một phát hiện phi thường", ông Henry cho biết trong cuộc phỏng vấn với Channel 10 News .

Tảng đá được xác định là thiên thạch có niên đại 4,6 tỷ năm. (Nguồn: Bảo tàng Victoria/Nhiếp ảnh gia: Rodney Start)

Để nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng lưỡi cưa kim cương siêu cứng cắt viên đá, phát hiện bên trong chứa các tinh thể nhỏ gọi là chondrule, dấu tích cổ xưa từ thời kỳ hình thành hệ Mặt Trời. Thiên thạch này được phân loại là chondrite thường loại H, chiếm khoảng 40% trong số các thiên thạch được biết đến.

Theo giả thuyết khoa học, những mẫu đá như thế này có thể bắt nguồn từ tiểu hành tinh Hebe trong vành đai tiểu hành tinh và bị bắn văng khắp không gian vì va chạm. Một thời điểm có khả năng thiên thạch này rơi xuống Trái Đất là vào tháng 6 năm 1951, khi người dân quanh Maryborough từng nhìn thấy một quả cầu lửa lớn bay qua bầu trời.

"Thiên thạch là hình thức du hành không gian rẻ nhất", ông Henry nhận định. "Chúng kể cho chúng ta câu chuyện về sự ra đời của Trái Đất, của các hành tinh và thậm chí của sự sống".

Về phần mình, David Hole vẫn chưa hết kinh ngạc: "Đây là một phát hiện một trên một tỷ. Thậm chí còn có khả năng bị sét đánh hai lần nhiều hơn là tìm được thứ như thế này".

Từ một "cục vàng hụt", ông David đã vô tình nắm trong tay một mảnh lịch sử vũ trụ, thứ quý giá hơn bất kỳ kim loại quý nào trên Trái Đất.