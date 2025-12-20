Phát hiện gần 4.000 tấn vàng trị giá hơn 14 triệu tỷ đồng cả trên mặt đất và dưới biển

Phát hiện này nằm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Lai Châu, thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, nơi được xem là "vùng vàng" của Trung Quốc.

SCMP trích dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Yên Đài cho biết, tổng trữ lượng vàng đã được kiểm chứng của Lai Châu hiện đã vượt mức 3.900 tấn (giá trị khoảng gần 600 tỷ USD, tương đương 14,64 triệu tỷ đồng), chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng của cả nước.

Trữ lượng vàng khổng lồ đưa địa phương này lên vị trí hàng đầu cả về sản lượng khai thác lẫn trữ lượng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô cụ thể của mỏ vàng dưới biển vẫn chưa được tiết lộ. Dù vậy, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy trữ lượng vàng thực tế của Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với các ước tính trước đây.

Trước phát hiện dưới biển kể trên, trong tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cũng công bố mỏ vàng cấp siêu lớn nhưng hàm lượng thấp tại tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng kiểm chứng 1.444,49 tấn và được đánh giá là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949.

Cũng trong tháng đó, một mỏ vàng khác được xác định tại dãy núi Côn Luân, gần biên giới phía tây khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt 1.000 tấn. Riêng bán đảo Giao Đông, nơi có thành phố Lai Châu, đã có hơn 3.500 tấn vàng, tương đương 25% tổng trữ lượng quốc gia, biến nơi đây thành 1 trong 3 khu vực khai thác vàng lớn nhất thế giới.

Mặc dù Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới với sản lượng đạt 377 tấn trong năm ngoái, nhưng nước này vẫn tụt lại phía sau Nam Phi, Úc và Nga về tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh.

Không chỉ dừng lại ở vàng, Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản nói chung. Riêng năm ngoái, nước này đã chi hơn 115,99 tỷ nhân dân tệ (16,47 tỷ USD) cho hoạt động thăm dò địa chất. Kể từ đầu kế hoạch 5 năm hiện tại năm 2021, tổng đầu tư đã lên tới gần 450 tỷ nhân dân tệ và góp phần phát hiện 150 mỏ khoáng sản mới.

Cùng với đó, các nhà địa chất Trung Quốc đã triển khai nhiều công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, radar xuyên đất mạnh nhất thế giới và hệ thống vệ tinh chuyên dò khoáng sản. Những nỗ lực này đang gặt hái thành quả vượt ra ngoài lĩnh vực vàng.

Gần đây, Trung Quốc đã phát hiện và được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế công nhận một khoáng vật hoàn toàn mới - Jinxiuite, là hợp chất chứa niken, bitmut, antimon và asen. Đây là loại khoáng có giá trị cao với các ngành công nghiệp hàng không, hóa chất và pin, đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc đang thiếu hụt cobalt, một kim loại chiến lược khác.

Tham khảo SCMP﻿