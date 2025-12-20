Người đàn ông Đức bị kết tội đánh thuốc mê, cưỡng hiếp vợ suốt nhiều năm

Bị cáo Fernando P. ngồi tại tòa án khu vực Aachen, miền Tây nước Đức, chờ phán quyết trong vụ án bị cáo buộc đánh thuốc mê và cưỡng hiếp vợ, ngày 19/12/2025 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Một người đàn ông Đức đã bị tòa án kết luận phạm tội đánh thuốc mê, cưỡng hiếp người vợ trong tình trạng bất tỉnh suốt nhiều năm, đồng thời quay video các hành vi phạm pháp và chia sẻ trên Internet.

Bị cáo là Fernando P., 61 tuổi, làm nghề lao công trường học. Tòa án tại thành phố Aachen, miền Tây nước Đức, xác định người này đã nhiều lần lạm dụng vợ ngay trong nhà riêng, quay lại các hành vi và đăng tải lên các nền tảng trực tuyến mà nạn nhân không hề hay biết.

Ngày 20/12, tòa tuyên phạt Fernando P. mức án 8 năm 6 tháng tù giam. Theo tòa án, bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đời sống riêng tư và các quyền cá nhân thông qua việc ghi hình 34 vụ việc, trong đó có 4 vụ đồng thời cấu thành tội cưỡng hiếp nghiêm trọng và gây tổn hại sức khỏe nguy hiểm. Người này cũng bị kết tội cưỡng ép tình dục và tấn công tình dục nghiêm trọng.

Những người vận động cải cách luật hình sự về xâm hại tình dục biểu tình tại Berlin, ngày 25/11/2025 (Ảnh: Nur Ja Heisst Ja)

Tòa cho biết các hành vi phạm tội diễn ra trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024. Một số cáo buộc khác không đủ căn cứ đã bị bác bỏ. Bị cáo có quyền kháng cáo trong vòng 1 tuần.

Vụ việc được xem là có ý nghĩa đặc biệt tại Đức và được so sánh với vụ án Dominique Pelicot tại Pháp, khi người đàn ông này bị kết tội tổ chức cho hàng chục người lạm dụng vợ mình trong gần 10 năm. Vụ án tại Pháp từng gây chấn động dư luận và làm dấy lên làn sóng tranh luận về bạo lực giới.

Theo tổ chức vận động Nur Ja Heisst Ja, đây là vụ việc đầu tiên thuộc dạng này được đưa ra xét xử tại Đức. Các nhà hoạt động cho rằng vụ án phơi bày những khoảng trống trong hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là cách định nghĩa sự đồng thuận trong các hành vi tình dục và việc sở hữu nội dung bạo lực tình dục hiện vẫn chưa bị coi là tội phạm tại Đức.

Một số chính trị gia và tổ chức xã hội kêu gọi sửa đổi luật pháp nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân, trong bối cảnh các nền tảng trực tuyến bị cho là góp phần dung dưỡng và lan truyền các hành vi lạm dụng.