Người đàn ông Hàn Quốc quỳ khóc tại sân bay Việt Nam sau khi bị đuổi khỏi máy bay vì nghi quấy rối tình dục

Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là quốc tịch Hàn Quốc quỳ gối, bật khóc tại sân bay ở Việt Nam đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, sau khi người này bị lực lượng chức năng đưa khỏi máy bay vì hành vi quấy rối tình dục hành khách nữ.

Theo thông tin, sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng Vietjet Air từ TP.HCM đi Busan (Hàn Quốc), khởi hành vào khoảng 0h05 ngày 14/12.

Vào thời điểm chuẩn bị cất cánh, hai cán bộ an ninh đã tiếp cận và yêu cầu một người đàn ông ngồi trên máy bay rời khỏi chỗ ngồi. Người này bị cho là đã chống đối bằng cách gồng người, không hợp tác, song cuối cùng vẫn bị khống chế và cưỡng chế đưa khỏi máy bay.

Sau đó, đoạn video được ghi lại tại khu vực sảnh đến của sân bay cho thấy người đàn ông quỳ gối dưới sàn, chắp tay như cầu nguyện và bật khóc nức nở. Đáng chú ý, chiếc áo phông người này mặc có in hình quốc kỳ Hàn Quốc. Ngoài ra, người đàn ông cũng được nhìn thấy đứng nói chuyện với nhân viên sân bay trong khi kéo theo hành lý cá nhân.

Một cư dân mạng Hàn Quốc tự nhận là hành khách trên cùng chuyến bay cho biết ban đầu anh tưởng nạn nhân là người quen của nghi phạm, nhưng sau đó nhận ra người phụ nữ vô cùng hoảng sợ. Người này khẳng định: “Người đàn ông đã có hành vi sàm sỡ và gây náo loạn trên máy bay, sau đó bị lực lượng an ninh khống chế và dẫn đi. Vì sự việc này, chuyến bay đã bị trì hoãn hơn một tiếng đồng hồ”.

Người chứng kiến cũng bày tỏ sự xấu hổ, cho rằng hành vi của người đàn ông đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia. “Thật đáng xấu hổ khi một người mặc áo in quốc kỳ Hàn Quốc lại có hành vi như vậy. Người này cần bị xử lý nghiêm”, bình luận viết.

Nhiều nhân chứng khác tại hiện trường cũng xác nhận người đàn ông đã có hành vi không phù hợp với nữ hành khách ngồi cạnh. Theo lời kể, nạn nhân là một phụ nữ quốc tịch Việt Nam.

Hiện phía hãng hàng không và cơ quan chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức chi tiết về vụ việc, song đoạn video vẫn đang lan truyền mạnh mẽ và gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận.

Nguồn: Maeil Bussiness Newspaper