Nghề "hot": Cụ ông 72 tuổi đi làm như đi chơi, kiếm tiền triệu/ngày

Trước khi nghỉ hưu, ông Yuan Ji Nong 72 tuổi ở Trung Quốc là một kỹ sư có mức lương và phúc lợi rất cao. Sau khi nghỉ hưu, ông tình cờ xem được một bộ phim ngắn trên mạng và quyết định gia nhập ngành điện ảnh với vai trò diễn viên.

Tưởng ở tuổi cao không kiếm được tiền, không ngờ rằng, quyết định này đã giúp ông Nong trở thành "ngôi sao" ngay lập tức. Ban đầu, ông chỉ làm diễn viên phụ. Nhưng nhờ lợi thế về ngoại hình và khả năng diễn xuất, ông đã nhanh chóng trở thành nhân vật được "chọn mặt gửi vàng" cho một số đoàn phim ngắn ở Trịnh Châu.

Đáng chú ý, chỉ trong 3 năm, ông đã quay hơn 100 bộ phim chiếu mạng, dù chỉ đóng vai phụ nhưng hình ảnh của ông xuất hiện rất thường xuyên. Ông thường vào vai người đứng đầu gia tộc, vai tiên ông hoặc vai bác sĩ. Thậm chí, ông cũng từng đóng không ít vai phản diện.

Nhờ chăm chỉ làm việc, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Vốn dĩ ban đầu, ông Nong chỉ muốn tìm một công việc phụ để "giết thời gian". Tuy nhiên lâu dần, ông đã trở thành "vua phim ngắn" nổi tiếng. Điều đáng nói, hiện tại có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí nhiều minh tinh cũng muốn có một vai trong các phim ngắn - xu hướng giải trí đang rất được yêu thích tại Trung Quốc.

Sau một thời gian tham gia diễn xuất, danh tiếng của ông Nong ngày càng tăng cao. Nhờ vậy, ông cũng nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, các chương trình truyền hình. Trong thời gian cao điểm, ông có thể kiếm được 1.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 3,7 triệu đồng)/ngày.

Tại đất nước tỷ dân, phim trường lớn nhất Trung Quốc là Hoành Điếm (Hengdian World Studios), ở thành phố Kim Hoa, Chiết Giang. Với khoảng 4.000 Nhân Dân Tệ (gần 15 triệu đồng)/người, bất kỳ ai cũng có thể dựng lại cảnh phim cổ trang mình yêu thích, thậm chí còn cung cấp dịch vụ thuê trang phục, trang điểm và quay phim chụp ảnh.

Nơi đây cũng là kế sinh nhai của những diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim nhưng không có tên tuổi. Đó chính là diễn viên quần chúng. Mặc dù sự tồn tại của họ mờ nhạt và mang tính chất "trang trí" cho bộ phim, nhưng những vai phụ này góp phần không thể thiếu trong sự thành công của Hoành Điếm.