Sự thật đau đầu về "anh da đen bận rộn nhất hành tinh" làm 1001 nghề đang viral nhất mạng

Một loạt ảnh chụp một người đàn ông mặc nhiều bộ đồng phục nghề nghiệp khác nhau, từ lính cứu hỏa, phóng viên tin tức đến thợ máy, đang lan truyền khắp mạng xã hội. Những hình ảnh được lan truyền trên Instagram, Facebook, Threads và Reddit đã tạo ra một làn sóng meme và bình luận hài hước.

Cư dân mạng đã đùa vui gọi anh là "người bận rộn nhất hành tinh" (most employed man alive).

Nhân viên bán xăng

Huấn luyện viên PT

DJ sự kiện

Nhân viên thu ngân

Phóng viên tin tức

Danh tính thật và câu chuyện của người đàn ông này vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng điều đó không ngăn cản anh trở thành một hiện tượng lan truyền. Các bức ảnh dường như được chụp một cách chuyên nghiệp, với mỗi bức ảnh cho thấy anh tự tin tạo dáng trong một môi trường làm việc khác nhau.

Phản ứng hài hước của cư dân mạng

Người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng phản ứng với sự hài hước và hoài nghi. Một bình luận lan truyền nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất nghiệp như thế này trong đời," tóm tắt cảm xúc của nhiều người khi thấy một người đàn ông dường như đảm nhận ba nghề nghiệp khác nhau.

Một người dùng khác so sánh anh với "Larry từ Gumball," một nhân vật hoạt hình nổi tiếng vì làm mọi công việc có thể trong thị trấn. Một người khác đùa rằng: "Việc khai thuế của anh ta chắc chắn là một cơn ác mộng."

Bí ẩn đằng sau những tấm ảnh

Điều khiến câu chuyện thêm phần sôi nổi là sự thiếu vắng thông tin. Các bài đăng không hề giải thích liệu người đàn ông này có thực sự làm tất cả các công việc đó hay không, hay đây chỉ là một những bức hình sáng tạo hoặc chỉnh sửa.

Cộng đồng mạng vẫn chưa tìm ra danh tính và sự thật về anh chàng này

Nhưng chính sự bí ẩn này đã thúc đẩy sự lan truyền của câu chuyện. Một số người dùng tin rằng đây là một vở kịch hoặc châm biếm về "văn hóa cuồng công việc", trong khi những người khác thực sự tự hỏi liệu anh ta có làm được tất cả mọi việc không.

Dù anh là một người đa năng thực thụ hay chỉ đang tạo dáng cho vui, người đàn ông vô danh này đã trở thành một biểu tượng Internet cho việc làm, hoặc dường như làm được, tất cả mọi thứ. Hiện tại, cộng đồng mạng đang tận hưởng niềm vui này với những meme mới xuất hiện liên tục.

Và nếu anh ấy thực sự xoay xở được tất cả các vai trò đó, có lẽ ai đó nên kiểm tra xem anh ta có tự nhân bản mình không.

Nguồn: Economic Times