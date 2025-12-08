Tranh cãi Meghan Markle nói dối

Theo Page Six, ông Thomas Markle, 81 tuổi, cha ruột của Meghan Markle, vừa trải qua ca phẫu thuật cắt một phần chân trái tại bệnh viện ở Cebu, Philippines. Ông nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, bàn chân chuyển sang đen và nguy cơ hoại tử buộc bác sĩ phải mổ khẩn cấp.

Con trai ông, Thomas Markle Jr., cho biết ca mổ kéo dài ba giờ, tình trạng vẫn nguy kịch trong hai hoặc ba ngày đầu hậu phẫu. Ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật.

Từ giường bệnh, ông Thomas mong muốn được gặp con gái, Hoàng tử Harry và hai cháu ngoại Archie, Lilibet một lần trước khi qua đời. Ông nói thêm bản thân “bối rối” khi nghe thông tin Meghan Markle cho rằng "đã liên lạc gia đình trong lúc ông đang phẫu thuật".

Cha ruột của Meghan Markle vừa trải qua phẫu thuật.

“Tôi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tôi chưa từng đổi số điện thoại để Meghan có thể gọi bất cứ lúc nào”, ông nói.

Bệnh viện nơi ông Thomas điều trị cũng bác bỏ việc có liên hệ từ Meghan. Đại diện bệnh viện cho biết ông Markle là bệnh nhân VIP. Nếu Meghan hoặc ai đó gọi hỏi thăm, đội ngũ chắc chắn sẽ nhận thông tin và chuyển lời.

Tranh cãi gia tăng khi Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan, đáp trả Meghan "PR nhảm nhí", nói dối trên báo chí. Cô hoàn toàn không liên lạc cha ruột. Anh trai nữ công tước cũng khẳng định gia đình không hề nhận bất kỳ kết nối nào từ Meghan sau ca mổ của ông Thomas.

Meghan Markle nhiều năm không gặp lại cha ruột.

Phía Meghan Markle không đưa thêm bình luận mới ngoài tuyên bố trước đó rằng cô “đã liên hệ” với cha mình.

Mối quan hệ giữa Meghan Markle và cha ruột rạn nứt từ năm 2018, ngay trước lễ cưới hoàng gia. Lúc đó, ông Thomas Markle thừa nhận đã dàn dựng ảnh paparazzi để bán cho truyền thông. Sự việc khiến Meghan cảm thấy bị phản bội.

Vài ngày sau, ông Thomas nhập viện vì đau tim và không thể tham dự lễ cưới hoàng gia, khiến quan hệ hai cha con càng thêm căng thẳng.

Sau khi Meghan chuyển sang Mỹ sinh sống cùng Harry, ông Thomas xuất hiện trên các chương trình truyền hình và phỏng vấn báo chí, đưa ra bình luận về con gái và gia đình hoàng gia. Phía Meghan và Harry cho rằng ông đã tiết lộ thông tin riêng tư cho báo chí. Meghan gần như chấm dứt liên lạc với cha từ thời điểm đó.

Trong cuộc phỏng vấn chấn động với Oprah Winfrey năm 2021, Meghan Markle nói cô bị tổn thương sâu sắc vì cha ruột không đáng tin, sau vụ ảnh paparazzi và những phát ngôn của ông trên báo chí.

Từ năm 2022 đến nay, ông Thomas sống chủ yếu tại Mexico và Philippines, sức khỏe suy giảm do từng trải qua đột quỵ. Meghan Markle và cha ruột không có bất kỳ trao đổi trực tiếp nào trong nhiều năm.