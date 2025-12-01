Lý do thật sự Vương tử Harry và Meghan đặt tên con trai là Archie

Ngày 6/5/2019, Vương tử Harry và Meghan Markle chào đón con trai đầu lòng trong sự tò mò của cả thế giới. Chỉ ít ngày sau, hai vợ chồng xuất hiện trước truyền thông, bế con trai nhỏ và công bố tên bé là Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Không phải một cái tên hoàng gia quen thuộc, không gắn với truyền thống lâu đời, “Archie” từng khiến nhiều người ngạc nhiên vì quá đời thường và dễ thương.

Nhưng phía sau đó là một câu chuyện rất lặng lẽ, rất riêng tư: Harry chọn tên con để tri ân một người đã ở bên, động viên anh trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp quân đội. Với những ai từng lăn lộn ngoài chiến trường, đó không chỉ là chuyện đặt tên, mà là cách một người lính nói lời cảm ơn suốt đời.

Trong lịch sử Hoàng gia Anh, các em bé hoàng gia thường mang những cái tên gắn với tổ tiên, vua chúa hoặc các thánh có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Anh, thường là George, William, Edward, Elizabeth, Charlotte… Bởi vậy, khi hai vợ chồng Harry – Meghan công bố tên con đầu lòng là Archie, rất nhiều người đã bất ngờ. Cái tên ngắn, dễ đọc, không mang “hơi thở hoàng gia” mà nghe như tên một cậu bé nhà bên, đáng yêu và gần gũi. Không ít người cho rằng đây đơn giản là sở thích cá nhân, là lựa chọn của một cặp vợ chồng trẻ muốn con mình được sống bình thường hơn. Thế nhưng dần dần, báo chí Anh bắt đầu nhắc đến một chi tiết: Trong quãng thời gian phục vụ trong quân đội, Harry có một người đồng đội đặc biệt, mang biệt danh “Archie”, đã để lại dấu ấn rất lớn trong cuộc đời anh.

Trong quân ngũ, Vương tử Harry từng phục vụ cùng một sĩ quan tên là Tom Archer-Burton. Ông thường được gọi thân mật là “Archie”. Những ai ở trong môi trường quân đội đều hiểu tình đồng đội đôi khi còn bền chặt hơn nhiều mối quan hệ khác, nhất là với những người đã cùng trải qua thời điểm khó khăn. Năm 2007, Harry được thông báo rằng anh không thể ra chiến đấu ở Iraq vì lý do an ninh. Với một người lính trẻ đang mang trong mình nhiệt huyết, việc không được ra trận là cú sốc lớn, dễ khiến họ cảm thấy thất vọng, thậm chí nản lòng với con đường mình đã chọn.

Trong giai đoạn ấy, “Archie” là người đã ở bên, động viên Harry đừng bỏ cuộc, tiếp tục gắn bó với quân ngũ. Không chỉ là lời khuyên suông, Tom Archer-Burton còn âm thầm giúp Harry được triển khai ra khu vực chiến sự trong điều kiện an toàn hơn, và hỗ trợ giữ kín thông tin này với truyền thông để anh có thể làm nhiệm vụ như một người lính bình thường. Với Harry, đó không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà là lòng tự trọng của một người đàn ông muốn tự mình đứng ở tuyến đầu, không chỉ sống dưới “vỏ bọc” hoàng gia.

Vì thế, nhiều nguồn tin trong quân đội cho biết, việc đặt tên con trai đầu lòng là Archie chính là cách Vương tử Harry gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người đồng đội đã “cứu cả sự nghiệp” quân ngũ của mình. Một nguồn tin thân cận từng chia sẻ với báo Anh rằng trong giới quân đội và bạn bè gần gũi, ai cũng hiểu cái tên bé Archie là lời tri ân dành cho Archer-Burton. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và “Archie gốc” đã gặp hầu hết các thành viên trong gia đình Harry, trong đó có cả Meghan.

Với nhiều gia đình, tên con đơn thuần là cái gì đó hay, đẹp, hợp mệnh. Nhưng với Harry và Meghan, Archie mang thêm một tầng ý nghĩa sâu hơn: Đó là cách một người chồng, người cha kể lại cho thế hệ sau về một giai đoạn thanh xuân, về người đã từng nắm tay mình đi qua khúc rẽ khó nhất. Nếu sau này Archie lớn lên và hỏi tại sao con lại mang cái tên này, câu trả lời sẽ là một câu chuyện rất đẹp về tình đồng đội, về sự biết ơn. Trong bối cảnh Harry đã rời khỏi các nhiệm vụ hoàng gia, nhiều người có thể tranh cãi đúng sai, nhưng riêng câu chuyện đặt tên cho con, ta dễ dàng thấy ở đó một phần con người chân thật của anh cảm xúc, trung thành, và không quên những ai đã từng giúp mình.

Về phía Archer-Burton, người được “mượn tên” để đặt cho cậu bé hoàng gia nhỏ, ông được cho là rất khiêm tốn. Nguồn tin mô tả ông là người “rất khiêm nhường, không muốn làm lớn chuyện”, coi đó là một vinh dự nhưng không khoe khoang, vẫn sống cuộc đời bình lặng của một người lính cũ.

Hai năm sau Archie, năm 2021, Meghan và Harry chào đón con gái thứ hai và đặt tên là Lilibet. Nếu Archie là cái tên gợi nhớ đến tình đồng đội và quãng đời quân ngũ của Harry, thì Lilibet lại là sợi dây kết nối rất mềm mại với Hoàng gia Anh. Lilibet là biệt danh thân mật mà cả gia đình dùng để gọi Nữ hoàng Elizabeth II từ khi bà còn bé, và sau này chỉ những người thân thiết nhất mới được dùng. Việc đặt tên con gái là Lilibet được hiểu như một lời tri ân tới người bà cố mà cả hai vợ chồng đều rất kính trọng, dù mối quan hệ với Hoàng gia đã có nhiều sóng gió. Nhìn vào hai cái tên Archie Harrison và Lilibet Diana, có thể thấy gia đình nhỏ của Harry – Meghan vừa muốn giữ sự gần gũi, đời thường, vừa lặng lẽ gắn các con với những người có ý nghĩa đặc biệt trong đời mình. Đó là tình đồng đội, là cổ tích hoàng gia, là ký ức gia đình – những thứ không mất đi dù họ sống ở Anh hay ở Mỹ, dù còn hay không còn đảm nhận vai trò hoàng gia.

Cuối cùng, đôi khi những câu chuyện hoàng gia tưởng xa vời nhưng lại rất đỗi đời thường: Cha mẹ nào cũng muốn gửi một lời chúc, một mảnh ký ức, một chút biết ơn vào cái tên con mình. Chỉ khác là với Harry và Meghan, cái tên ấy được cả thế giới soi vào, nhưng ở lớp sâu nhất, nó vẫn là câu chuyện riêng của một người cha từng đi qua chiến tranh, từng mắc kẹt giữa bổn phận và ước mơ, và chọn ghi lại tất cả bằng hai chữ rất đỗi giản dị: Archie.