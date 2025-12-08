Phát hiện loạt xe tải Trung Quốc không người lái, vận hành 24/7 ở độ cao 5.600 mét, khai thác kho báu trị giá hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Trung Quốc đang xây dựng mỏ khai thác chì – kẽm ở độ cao 5.600 mét tại huyện Hotan, Tân Cương, cao hơn cả khu dân cư cao nhất thế giới. Đáng chú ý, tại mỏ Huoshaoyun, các xe tải tự hành do Trung Quốc phát triển đã hoàn tất thử nghiệm vận chuyển và bốc quặng, theo báo nhà nước Science and Technology Daily.

Nhờ vận hành 24/7, đội xe tự hành giúp loại bỏ rủi ro cho công nhân trong môi trường thiếu oxy, giá lạnh, gió mạnh và băng giá vùng cao. Thành tựu này được đánh giá là bước đột phá lớn trong công nghệ khai khoáng thông minh ở điều kiện cực đoan, đóng góp một “giải pháp tiên tiến của Trung Quốc” trong việc khai thác tài nguyên trên cao nguyên toàn cầu.

Trước đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Tân Cương xác nhận phát hiện mỏ chì-kẽm siêu lớn tại dãy Kunlun vào năm 2016. Theo các kết quả khảo sát, trữ lượng kim loại tại đây vượt 21 triệu tấn, đứng thứ 6 thế giới, với giá trị kinh tế khoảng 370 tỷ nhân dân tệ (1,37 triệu tỷ VNĐ).

Vị trí mỏ cao hơn cả La Rinconada (Peru) – khu dân cư cao nhất thế giới ở độ cao 5.090–5.300m, nơi phần lớn dân cư làm nghề khai thác vàng.

Tuy nhiên, việc phát triển mỏ Huoshaoyun gặp nhiều trở ngại. Oxy tại độ cao 5.600m chỉ bằng một nửa so với mực nước biển, đi kèm điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ thấp quanh năm, băng vĩnh cửu và địa hình dốc hiểm trở. Việc bốc và vận chuyển quặng thủ công trở nên nguy hiểm và tốn kém nguồn lực.

Để giải quyết thách thức này, đơn vị khai thác Huoshaoyun đã hợp tác với Công ty Công nghệ Linghang Zhitu thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc nhằm phát triển xe tải tự hành. Hệ thống vận tải thông minh tại mỏ tích hợp các công nghệ như cảm biến hợp nhất đa nguồn, điều khiển xe qua mạng 5G và lập trình đường đi theo thời gian thực.

Xe tự hành có thể nhận diện chướng ngại vật, xử lý địa hình phức tạp với dốc lớn, cua gắt và đường gồ ghề. Hệ thống còn trang bị cabin mô phỏng từ xa, cho phép nhân viên can thiệp điều khiển xe trong tình huống khẩn cấp thông qua hình ảnh 360 độ với độ phân giải cao.

Nhờ triển khai đội xe tự hành, hoạt động khai thác có thể duy trì liên tục, nâng cao năng suất vận chuyển và hạn chế hoàn toàn rủi ro cho con người.

Trong tương lai, mỏ Huoshaoyun sẽ tiếp tục tăng cường các thiết bị tự hành, tiến tới tự động hóa toàn bộ chu trình bốc – vận chuyển – đổ quặng và trở thành mỏ khai khoáng hoàn toàn không người ở độ cao lớn nhất thế giới.