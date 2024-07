Xe taxi tự lái lao vào làn đường ngược chiều, gây náo loạn giao thông tại Hoa Kỳ!

Theo báo cáo của Fox 10 News tại Phoenix, một chiếc xe SUV màu trắng đã bị phát hiện lái xe bất thường và lạng lách trong làn đường giao thông - chiếc xe đã đi vào làn đường ngược chiều và chạy qua ngã tư. Cảnh sát đã ngay lập tức truy đuổi chiếc xe này để ngăn chặn và kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, khi đến gần chiếc xe, họ phát hiện không có ai ngồi sau tay lái, vì đây là một chiếc taxi tự lái của Waymo.

Trong một tuyên bố được gửi đến các phương tiện truyền thông, Waymo cho biết nguyên nhân của sự cố là do "biển báo xây dựng không nhất quán" trong khu vực. Theo công ty, chiếc xe tự lái đã bị "chặn không cho quay lại làn đường đúng" trong khoảng 30 giây, dẫn đến việc nó đi sai làn đường. Để giải tỏa giao lộ, xe Waymo đã tiến về phía trước một đoạn ngắn và dừng lại ở bãi đậu xe gần nhất có sẵn.

Waymo cho biết thêm rằng toàn bộ sự việc đã được giải quyết trong vài phút và cảnh sát tham gia vụ việc đã quyết định để Waymo lái xe tự do mà không phạt tiền, mặc dù lực lượng thực thi pháp luật ở Arizona có quyền phạt các phương tiện tự lái. Sự cố này đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm và an toàn của xe tự lái. Trong trường hợp này, nếu không có sự can thiệp của cảnh sát, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Trên thực tế, sự cố này không phải là lần đầu tiên Waymo và các công ty xe tự lái khác gặp phải. Trước đó, cảnh sát ở San Francisco đã cố gắng chặn một chiếc xe tự lái Cruise và những chiếc xe này đã được phát hiện chặn đường xe cứu thương và xe cứu hỏa.

Hiện nay, luật pháp ở nhiều quốc gia vẫn chưa có quy định cụ thể về việc xử lý vi phạm giao thông của xe tự lái. Việc ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn do xe tự lái gây ra vẫn là một vấn đề nan giải.

Sự phát triển nhanh chóng của xe tự lái hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho con người, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để đảm bảo an toàn cho xã hội, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các công ty công nghệ, nhà chức trách và người dân trong việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh và hiệu quả trong tương lai.