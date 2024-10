Vụ cháy xe bus tại Thái Lan: Buộc tội người điều hành xe

Theo cảnh sát tỉnh Pathum Thani, người điều hành đồng thời là chủ sở hữu chiếc xe bus bị cháy khiến 20 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng - Panissara - bị buộc tội cẩu thả làm chết người.



Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe bus này.



Chiếc xe bus chở 39 học sinh trong độ tuổi từ mẫu giáo tới trung học cơ sở và 6 giáo viên từ trường Wat Khao Praya Sangkharam ở quận Lan Sak, tỉnh Uthai Thani trong một chuyến đi thực tế. Xe đã bốc cháy trên làn đường Vibhavadi Rangsit thuộc địa phận tỉnh Pathum Thani khi đang trong hành trình đến Trung tâm học tập của Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) ở tỉnh Nonthaburi. Đám cháy lan nhanh đến mức chỉ có 22 người kịp thoát ra.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Một số báo cáo ban đầu cho biết chiếc xe bị nạn đã hoạt động hơn 50 năm và được cải tiến nhiều lần.

Vụ cháy xe bus khiến 20 học sinh và 3 giáo viên thiệt mạng (Ảnh: AP)

Trước đó, vào ngày 2/10, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ tài xế của chiếc xe bus. Tài xế bị cáo buộc lái xe gây ra thương vong, không dừng lại để giúp đỡ người khác và không báo cáo vụ tai nạn. Người này đã khai báo với các điều tra viên rằng anh ta đang lái xe bình thường cho đến khi xe bus bị mất thăng bằng do vấn đề ở lốp trước bên phải và đâm vào một chiếc xe khác, sau đó lao vào rào chắn đường bê tông, gây ra tia lửa, khiến ngọn lửa bùng lên.

Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ Thái Lan đã đệ đơn khiếu nại bổ sung chống lại Công ty xe bus Chinnaboot Tour - vốn đã bị đình chỉ giấy phép hoạt động.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ Thái Lan đang tăng cường một loạt biện pháp an toàn cho giao thông công cộng để cải thiện an toàn cho hành khách, bao gồm việc kiểm tra hàng nghìn xe bus sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG), ban hành các yêu cầu tiêu chuẩn đối với xe bus được sử dụng trong các chuyến đi thực tế của trường học và đào tạo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Bộ Giáo dục Thái Lan vào ngày 2/10 đã ra lệnh đình chỉ ngay lập tức các chuyến đi thực tế giáo dục do tất cả các trường học dưới sự giám sát của Bộ này tổ chức, sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên đường cao tốc Vibhavadi Rangsit ở tỉnh Pathum Thani một ngày trước đó.