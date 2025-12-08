4.500 clip toàn cảnh sinh hoạt nhạy cảm từ camera trong nhà bị hacker rao bán công khai trên X và Telegram

Theo đó, hơn 4.500 video riêng tư của người dân Hàn Quốc được ghi lại từ Internet Protocol (IP) camera, webcam đã bị hacker đánh cắp và rao bán công khai trên mạng. Các đoạn video này chủ yếu được quay bằng camera trong gia đình dùng để theo dõi trẻ nhỏ và thú cưng nhưng nhiều clip lại chứa cảnh nhạy cảm như cơ thể bị lộ, sinh hoạt trong phòng tắm, nhà vệ sinh.

Điều đáng lo ngại là hacker không chỉ phát tán trái phép các đoạn clip này mà còn công khai quảng cáo việc bán video trên X (trước đây là Twitter) và điều hành một kênh Telegram để tìm người mua. Trước tình hình hàng nghìn video riêng tư bị rao bán tràn lan, cả cơ quan an ninh mạng lẫn lực lượng điều tra đã vào cuộc.

Các video được rao bán

Bán 4.500 video, cập nhật liên tục

Theo ngành công nghiệp bảo mật, cuối năm ngoái một bài đăng trên Telegram xuất hiện với nội dung rao bán video từ IP camera và webcam của người dùng nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc. Tài khoản dùng tiếng Trung này tuyên bố: "Sẽ tiếp tục cập nhật video của gia đình Hàn Quốc. Đã đăng hơn 4500 video. Muốn xem bản chất lượng cao thì liên hệ".

Đến tận ngày 2 tháng này, kênh Telegram đó vẫn hoạt động và tiếp tục đăng các video mẫu mới.

Choi Sang Myung, Giám đốc Intel của StealthMole Intelligence, cho biết: "Trong số video được hacker tung ra, khoảng 4500 clip có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Trước đó, tài khoản này từng đăng video của người Trung Quốc. Dù chưa xác định chính xác, nhưng nhiều khả năng mục tiêu là nhóm người mua có sở thích tìm kiếm nội dung phi pháp".

IP camera - tiện lợi nhưng đầy rủi ro

IP camera là thiết bị cho phép truyền dữ liệu qua Internet, giúp người dùng theo dõi hình ảnh từ xa mà không bị giới hạn khoảng cách. Tuy nhiên, đặc tính kết nối liên tục khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho hacker nếu không được bảo mật đúng cách.

Chuyên gia cho biết đa số người dùng giữ nguyên mật khẩu mặc định do nhà sản xuất cung cấp. Hacker chỉ cần sử dụng những mật khẩu này là có thể truy cập camera trong vài giây. Thậm chí, chúng có thể khai thác lỗ hổng phần mềm để chiếm quyền truy cập và âm thầm xem, ghi lại video theo thời gian thực.

Vụ việc cũng gợi nhắc đến sự cố hồi tháng 3 năm ngoái, khi camera trong phòng khám một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở Gangnam bị hack và video bị rò rỉ lên mạng, trong đó có cả nạn nhân là người nổi tiếng.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Trước tình trạng video riêng tư bị rò rỉ với quy mô lớn, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu thu thập thông tin để điều tra.

Cơ quan an ninh mạng cũng đưa ra cảnh báo, yêu cầu người dùng tuyệt đối tuân thủ các quy tắc bảo mật. Các sản phẩm IP camera được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chính ngạch đều bắt buộc người dùng đặt lại mật khẩu khi lắp đặt. Tuy nhiên, những thiết bị được mua trực tiếp từ nước ngoài lại không nằm trong quy định này, dẫn đến rủi ro cao.

Ông Choi Kwang Hee, thuộc Trung tâm Ứng phó sự cố của KISA, cho biết: "Với các thiết bị mua trực tiếp từ nước ngoài, người dùng phải tự bảo vệ mình. Thay mật khẩu mặc định là bước cơ bản nhất. Ngoài ra, camera không nên hướng vào khu vực nhạy cảm như phòng tắm hoặc nhà vệ sinh và nên tắt khi không sử dụng".

Nguồn: topstarnews