Bất chấp mẹ phản đối, con gái vẫn đưa bạn trai về ngủ qua đêm, sáng hôm sau chuyện đau lòng xảy ra

Mới đây, một vụ việc đau lòng đã xảy ra ở Thái Lan, khiến nhiều người ngậm ngùi vì mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ. Nếu mỗi người đều bình tĩnh suy xét thì có lẽ cái kết đáng tiếc đã không xảy ra.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm thứ Năm, 4/12 vừa qua tại huyện Nong Saeng, tỉnh Udon Thani. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một người phụ nữ 36 tuổi, được phủ một chiếc khăn màu hồng.

Một con dao nhà bếp nhọn được tìm thấy bên ngoài phòng tắm và được thu thập làm bằng chứng. Người mẹ 52 tuổi của cô, được cho là đang say rượu, vẫn ở lại hiện trường và khai với cảnh sát rằng bà đã đâm tử vong con gái. Nghi phạm đã bị bắt giữ và thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Nghi phạm đang cho lời khai tại Sở Cảnh sát địa phương.

Trong quá trình thẩm vấn, người mẹ cho biết bà sống cùng mẹ già và con gái. Cả bà và con gái đều là góa phụ. Bà khai rằng con gái mình đang sử dụng methamphetamine (ma túy đá), và bà đã từng báo cảnh sát vì muốn con gái cai nghiện. Gần đây, con gái bà bắt đầu gặp gỡ một người bạn trai mới có tiền án sử dụng và buôn bán ma túy.

Người mẹ cho biết bà lo sợ tương lai của con gái mình sẽ bị "hủy hoại" nếu tiếp tục sống với anh ta, nhưng con gái bà từ chối chấm dứt mối quan hệ. Bà cũng cáo buộc con gái mình đã cố ép bà sử dụng ma túy.

Người mẹ khai với cảnh sát rằng hai người thường xuyên cãi vã, đặc biệt là khi uống rượu. Bốn ngày trước đó, con gái bà được cho là đã bảo bạn trai của mẹ rời khỏi nhà, dẫn đến một cuộc ẩu đả và con gái bà đã dùng ghế đánh bà. Mối quan hệ giữa họ càng căng thẳng hơn vào đêm trước khi xảy ra vụ việc khi con gái đưa bạn trai mới về nhà, khiến người mẹ tức giận.

Người mẹ khóc lóc hối hận tại Đồn cảnh sát.

Sáng hôm xảy ra vụ việc, con gái được cho là đã thức dậy để đi tắm, và một cuộc ẩu đả khác lại nổ ra. Người mẹ cho biết bà đã mất bình tĩnh và mang một con dao nhà bếp vào phòng tắm, đâm tử vong con gái mình. Người mẹ tỏ ra hối hận, nói với cảnh sát rằng bà ước gì con gái mình đã nghe lời cảnh báo nhưng giờ đây, bà sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Kết quả xét nghiệm ma túy cho thấy người mẹ có kết quả dương tính với methamphetamine, loại ma túy đá mà bà đã thừa nhận đã sử dụng.

KhaoSod cho biết nghi phạm đã bị buộc tội giết người và sử dụng ma túy, và vẫn đang bị giam giữ. Một người hàng xóm nói với cảnh sát rằng nghi phạm sống cùng mẹ ruột 93 tuổi và nạn nhân. Họ thường nghe thấy những cuộc cãi vã khi có rượu bia, sau đó là những lời âu yếm khi tỉnh táo. Người hàng xóm cho biết người mẹ đã đến nhà họ khóc lóc, nói rằng bà đã giết con gái mình, khiến dân làng sợ hãi chạy đến xem tình hình và phát hiện ra thi thể của cô con gái.