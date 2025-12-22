Rủ nhau đi đào đất, 2 người đàn ông “đổi đời” khi nhặt được báu vật trị giá 52 tỷ đồng

Sự việc xảy ra tại Ấn Độ. Cụ thể, Satish Katik (24 tuổi) và Sajid Mohammed (23 tuổi)-hai người bạn thời thơ ấu đã thuê một mảnh đất để làm ăn. Trong quá trình dọn dẹp và đào đất, họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một viên kim cương tuyệt đẹp nặng 15,34 carat.

Ngày 22/12/2025, tờ Khaosod đưa tin viên kim cương này được định giá khoảng 2 triệu baht và được coi là một trong những viên kim cương có chất lượng cao nhất, được tìm thấy trên chính mảnh đất mà họ chỉ mới thuê vài tuần trước đó.

Hai người bạn thân đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một viên kim cương 15 carat trị giá hơn 2 triệu USD ở Ấn Độ.

Viên kim cương này đã được xác nhận là kim cương tự nhiên chất lượng cao, nặng 15,34 carat, được coi là một trong những viên kim cương chất lượng tốt nhất hiện có.

Sau khi nghe tin hai người đàn ông đào được viên kim cương "khủng" anh Anupam Singh, một chuyên gia thẩm định kim cương ở Pannah, tiết lộ với giới truyền thông rằng "giá trị thị trường ước tính của viên kim cương này vào khoảng 55.000–66.000 USD, tương đương khoảng 1,73–2,1 triệu baht, và nó sẽ sớm được bán đấu giá".

Hai người bạn thân xuất thân từ gia đình nghèo khó vui vẻ chia sẻ: "Cuối cùng chúng ta cũng có thể tổ chức đám cưới cho em gái mình rồi!"

Vên kim cương "khủng" trị giá 2 triệu USD.

Được biết, Satish là một người bán thịt, trong khi Sajid bán trái cây. Cả hai đều là con trai út và lớn lên trong một gia đình đã cố gắng khai thác kim cương qua nhiều thế hệ nhưng không thành công.

Sajid kể tiếp rằng cha và ông nội anh đã đào bới hàng chục năm, chỉ tìm thấy "bụi và những mảnh thạch anh". Cha anh tin rằng "các vị thần đã ban thưởng cho sự kiên nhẫn và nỗ lực của gia đình chúng tôi".

Mặc dù tiền thu được từ cuộc đấu giá vẫn chưa về đến tay nhưng hai người bạn khẳng định họ không có ý định mua đất, mở rộng kinh doanh hay chuyển đến thành phố lớn. Hiện tại, điều duy nhất họ nghĩ đến là chăm sóc gia đình.