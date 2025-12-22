Nhiều người đã đón Giáng sinh từ 3 tháng trước

Via Arboleda lùi lại một bước để chiêm ngưỡng cây thông Noel cao gần 2 mét đang tỏa sáng rực rỡ trong phòng khách nhà mình. Dù những hàng cây dọc vỉa hè ở Manila vẫn chưa rụng lá, cô đã nằm trong số rất nhiều người Philippines bắt đầu dọn dẹp đồ trang trí để chờ đợi ngày 25 tháng 12 với sự háo hức lớn lao.

Ngay từ tháng 9, những món đồ trang trí đầy màu sắc đã xuất hiện trên suốt quãng đường đi làm của cô, giúp tinh thần cô phấn chấn hơn dưới bầu trời u ám của mùa mưa. Cô Arboleda, một chuyên viên quảng cáo 27 tuổi tại Manila, chia sẻ rằng người dân ở đây tin rằng lễ hội càng lớn thì càng tốt.

Philippines là quốc gia có mùa Giáng sinh dài nhất thế giới với các hoạt động lễ hội kéo dài từ tháng 9 cho đến tận tháng 1 năm sau. Khi mùa hè vừa kết thúc, các trung tâm mua sắm đã được phủ đầy đồ trang trí để đánh dấu mùa lễ hội. Quy mô của sự trang trí lớn đến mức nó có một thuật ngữ riêng là Bongga, mang ý nghĩa phô trương, phong phú và ngoạn mục.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ở đây không có cơ hội thấy tuyết rơi kiểu phương Tây khi nhiệt độ trung bình tháng 12 tại Manila là khoảng 28 độ C, theo cơ quan thời tiết quốc gia. Khi các gia đình chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ hàng năm, người thân bắt đầu chuẩn bị các món ăn trong bữa tiệc và in những chiếc áo phông cá nhân hóa cho dịp này. Gia đình của Arboleda thậm chí đã chuẩn bị sẵn những chiếc áo in dòng chữ “Buổi họp mặt gia đình Arboleda năm 2025”.

Đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ này đặc biệt quan trọng vì gần 10% lực lượng lao động Philippines làm việc ở nước ngoài để tìm kiếm mức lương cao hơn. Những công nhân này gửi tiền về giúp đỡ gia đình và đóng góp tới 9% GDP của đất nước. Một số người thân trở về nhà mỗi năm một lần vào dịp Giáng sinh nhưng đối với những người khác, có thể phải mất cả thập kỷ họ mới được về nhà. Chính vì thế đây là một sự kiện trọng đại và mọi người sẵn sàng tiệc tùng.

Các món ăn điển hình bao gồm caldereta là món dê hầm với khoai tây, ô liu và đậu hà lan, hay mỳ Ý kiểu Philippines với nước sốt cà chua được làm ngọt bằng tương cà chuối và đường nâu, sau đó phủ xúc xích lên trên. Cơm chắc chắn sẽ có trên bàn ăn và món tráng miệng thường là salad trái cây với sữa đặc và kem. Những chiếc máy karaoke cũng được thuê về để mọi người cùng hát hò.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Người Philippines đón lễ Giáng sinh trong nhiều tháng liền. Ảnh: Reuters

Người Philippines rất thích hát và ngay cả các cô chú cũng sẵn sàng cầm micro sau khi uống vài ly, còn trẻ nhỏ thì biểu diễn cho ông bà xem để được tặng tiền trong phong bao. Các siêu thị và không gian công cộng cũng phát nhạc Giáng sinh không ngừng nghỉ. Đến tháng 11, khu vực trung tâm cao cấp ở Manila còn tổ chức bắn pháo hoa hàng tuần thu hút các gia đình từ khắp thành phố.

Các thương hiệu lớn cũng tham gia vào cuộc vui với những cây thông Noel đặc trưng. Ngay cả xu hướng màu sắc của năm cũng được đưa vào các cuộc họp mặt gia đình, nơi người thân cam kết mặc màu Mocha Mousse của năm 2025 để đồng bộ với nhau. Tại trung tâm mua sắm SM Mall of Asia, các hoạt động kỷ niệm thậm chí còn mang tính sân khấu với những chủ đề lấy cảm hứng từ các bộ phim điện ảnh mới ra mắt.

Nguồn: CNN