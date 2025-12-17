Câu chuyện "rùng mình" khi mang cây thông Noel thật vào nhà mùa Giáng sinh

Khi mùa lễ Giáng sinh đang đến gần, việc dựng cây thông Noel đã trở thành truyền thống quen thuộc của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp lấp lánh của những dây đèn và đồ trang trí rực rỡ, cây thông Noel thật đôi khi có thể mang theo những "vị khách không mời mà đến".

Việc để cây thông Noel trong nhà dịp lễ Giáng sinh đôi đã trở thành truyền thống quen thuộc của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới.

Các chuyên gia cùng nhiều người dùng mạng xã hội đang cảnh báo rằng cây thông Noel tự nhiên có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của nhiều loài côn trùng, đặc biệt là bọ ngựa. Đáng chú ý, trên các cành cây có thể xuất hiện những khối vật thể cứng màu nâu, kích thước tương đương một quả óc chó, trông giống như quả thông nhỏ. Thực chất, đây có thể là túi trứng bọ ngựa, mỗi túi chứa từ 100 đến 200 trứng.

Trong môi trường tự nhiên, những túi trứng này được ngụy trang rất tinh vi trên đầu cành cây. Tuy nhiên, khi cây thông được đưa vào nhà, không gian ấm áp cùng hệ thống sưởi lại vô tình tạo điều kiện lý tưởng để trứng nở. Hệ quả là hàng trăm con bọ ngựa non có thể xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình.

Câu chuyện cảnh báo này đã từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong những năm gần đây. Gần đây, nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Lexi Natoli tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn video cảnh báo người dùng. Cô cho biết: “Nếu bạn phát hiện thứ này trên cây thông Noel của mình, hãy loại bỏ ngay lập tức. Nó có thể trông vô hại, nhưng thực chất đó là một túi trứng bọ ngựa và chúng thường xuất hiện trên cây thông Noel thật".

Lexi chia sẻ về ổ trứng bọ ngựa trên cây thông Noel.

Lexi giải thích thêm rằng khi cây được đưa vào nhà, hơi ấm sẽ khiến trứng nở nhanh chóng, dẫn đến tình huống khó kiểm soát. "Bạn có thể sẽ có hàng trăm con bọ ngựa bò khắp nhà, vì vậy hãy tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra cây thật kỹ trước khi trang trí", cô nhấn mạnh.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Một số người tỏ ra thích thú, thậm chí hài hước trước tình huống này. Một người viết: "Tôi sẽ rất hào hứng nếu được nuôi cả một đàn bọ ngựa". Tuy nhiên, không ít người chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ. "Một con từng nở trong nhà tôi. Thật sự kinh hoàng", một tài khoản khác kể lại.

Nhiều bình luận cũng nhân cơ hội này để bênh vực cây thông Noel nhân tạo. "Đây là lý do vì sao ở Anh chúng tôi dùng cây thông Noel bằng nhựa tái sử dụng", một người đùa vui. Người khác cho biết gia đình mình đã dùng cùng một cây thông Noel giả suốt hơn 10 năm.

Thậm chí, có người còn chia sẻ một ký ức gây sốc: "Chúng tôi từng tìm thấy thứ này nhưng không biết đó là gì. Mẹ tôi để nó trong xe cùng cây thông. Một ngày nọ, hàng nghìn con bọ ngựa non xuất hiện trong xe".

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng những trường hợp như vậy tương đối hiếm, đặc biệt là tại Anh. Cảnh báo này chủ yếu áp dụng cho các gia đình sử dụng cây thông Noel thật và không nhằm gây hoang mang. Việc kiểm tra kỹ cành cây, thân cây trước khi đưa vào nhà được xem là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả.

Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội, một chút cẩn trọng có thể giúp các gia đình tận hưởng Giáng sinh trọn vẹn hơn, tránh những sự cố "khó quên" ngoài mong đợi.