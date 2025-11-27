Sắp Giáng sinh, một quốc gia sắp phát hơn 4 triệu đồng tiền mặt cho người độc thân

Pháp sắp triển khai hỗ trợ tiền mặt cho 2,2 triệu hộ gia đình đủ điều kiện nhân dịp Giáng sinh năm nay, tờ Le Bonbon (Pháp) cho biết. Đây là chương trình trợ cấp cuối năm đặc biệt với tên gọi “Christmas Bonus”, được thực hiện hàng năm từ 1998.

Theo đó, năm ngoái, Pháp ấn định mức tiền này là 152 euro (4,6 triệu VNĐ) cho người độc thân, 228 euro (6,9 triệu VNĐ) cho những cặp vợ chồng không có con, 320 euro (9,7 triệu VNĐ) cho các cặp vợ chồng có 2 con và 335 euro (10,2 triệu VNĐ) cho những người độc thân có 3 con.

Dù mức trợ cấp năm nay chưa được chính thức công bố, song chính phủ Pháp cho biết cơ chế phân bổ sẽ được giữ nguyên như những năm trước. Khoản hỗ trợ này sẽ tự động được chuyển tới những người hưởng RSA (người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập), những người thất nghiệp đã hết quyền nhận trợ cấp.

Được triển khai từ năm 1998 dưới thời Thủ tướng Lionel Jospin dưới áp lực mạnh mẽ từ các phong trào của người thất nghiệp, chương trình trợ cấp trên vẫn được duy trì liên tục cho đến nay.

Tuy nhiên, vấn đề “trợ cấp Giáng sinh” từng dẫn đến nhiều cuộc tranh luận tại Quốc hội Pháp, chủ yếu xung quanh việc có nên giới hạn đối tượng thụ hưởng hay không.

Mới đây, dự thảo ngân sách năm 2026 từng đề xuất chỉ dành tiền trợ cấp Giáng sinh cho các gia đình có con, thay vì áp dụng rộng rãi như hiện tại. Nhưng phương án này đã nhanh chóng gây phản ứng trong quốc hội.

Bộ trưởng Lao động Pháp Jean-Pierre Farandou thừa nhận đề xuất trên có thể “hơi gay gắt”, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp “không chắc còn đủ khả năng tiếp tục những chính sách mang tính hào phóng tối đa”. Ông cũng kêu gọi thảo luận về việc tái định hướng nguồn lực hỗ trợ xã hội.

Với việc giữ nguyên cơ chế hiện hành, hơn 2,2 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp vẫn sẽ được hưởng trợ cấp Giáng sinh. Đây là nguồn tài chính quan trọng đối với nhiều người trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tiếp tục gia tăng.

