“Tôi không biết phải làm tang lễ cho mấy người”: Nỗi lòng nghẹn ngào của người thân đang hoảng loạn tìm kiếm nạn nhân vụ cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc)

Một bàn trợ giúp liên khoa đã được thiết lập tại sảnh tòa nhà chính của Bệnh viện Prince of Wales dành cho người thân của những người bị thương và đã tử vong trong vụ hỏa hoạn ngày 26/11 ở Hong Kong (Trung Quốc).

Một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu 76 tuổi, chỉ cho biết họ Lam, nói với tờ Post rằng ông đã mất người anh trai 80 tuổi trong vụ hỏa hoạn. Sáng sớm hôm sau, ông đến bệnh viện để tìm chị dâu và cháu trai, nhưng hai người vẫn chưa được tìm thấy.

“Họ không nghe máy từ hôm qua. Tôi lo quá, chắc họ vẫn còn ở nhà,” anh nói. “Chúng tôi không biết nên làm [tang lễ] cho một hay ba người.”

Cầm một tờ khăn giấy trên tay, ông nói rằng rất muốn biết thi thể anh trai mình được tìm thấy ở đâu – liệu ông ở trong nhà hay ở hành lang khi đang cố gắng trốn thoát.

Một người mẹ họ Ng bật khóc khi cho biết không thể liên lạc được với con gái mình kể từ khi đám cháy bắt đầu.

Cô Ng vẫn đang tìm con gái chưa rõ tung tích

Chia sẻ bức ảnh tốt nghiệp của con gái với những người xung quanh, cô lo lắng chờ đợi tin tức mới nhất tại một nơi trú ẩn gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn, cùng với hai người thân.

“Cảnh sát chỉ yêu cầu tôi đăng ký thông tin chi tiết của con và nói rằng họ vẫn chưa tìm thấy con… Tôi thực sự hy vọng con có thể trở về với tôi an toàn”, cô nói.

Josefina Molina, một người giúp việc gia đình người Philippines 52 tuổi sống tại Kwong Yau House, một trong những tòa nhà gần nhất đối diện với khu Wang Fuk đang bốc cháy nhớ lại những gì bà chứng kiến ngày hôm qua.

“Tôi nhận thấy đám cháy vào khoảng 3 giờ chiều khi đang phơi quần áo và nhiều người bắt đầu tụ tập, bao gồm cả cảnh sát và lính cứu hỏa. Tôi được yêu cầu rời khỏi tòa nhà và ngủ qua đêm bên ngoài vì khói có thể ảnh hưởng đến chúng tôi”, bà nói.

“Tôi vội gọi điện cho bạn tôi sống ở khu Wong Fuk, dặn cô ấy báo cho chủ nhà đừng về nhà và tìm khách sạn càng sớm càng tốt. Từ tối qua đến giờ tôi chưa có thời gian hỏi thăm, nhưng hy vọng họ vẫn an toàn.”

Molina "rất lo lắng" sau khi thấy tin nhắn SOS trực tuyến về những người giúp việc gia đình và người cao tuổi mất tích và nói rằng cô chỉ biết cầu nguyện họ được tìm thấy. Cô cho biết thêm rằng thức ăn và nước uống đã đủ dùng qua đêm. Hiện cô đang chờ hướng dẫn thêm về thời điểm bà và những người khác có thể trở về nhà.

Một số thú cưng được giải cứu sáng nay

Một đêm mất ngủ

Một người về hưu họ Ho, ngoài 60 tuổi, sinh sống tại khu nhà trong ba thập kỷ, đã dành cả đêm qua tại Nhà thờ Chúa Kitô ở Trường Trung học Tưởng niệm Fung Leung Kit và không ngủ chút nào.

“Hai thành viên trong gia đình tôi đã đến ở với một người bạn, nhưng tôi muốn ở gần đây để trông chừng căn hộ của mình”, Ho nói.

Ông nhớ lại mình đã nghe thấy tiếng chuông báo cháy vào chiều hôm qua và ban đầu cứ nghĩ đó là báo động giả. Sau khi hỏi thăm vài người hàng xóm, ông xuống tầng dưới xem có chuyện gì thì thấy ngọn lửa từ tòa nhà F đã lan đến đỉnh giàn giáo bao phủ tòa nhà.

“Tôi cứ tưởng khu nhà tôi, khu A, sẽ an toàn - có lẽ đám cháy chỉ lan sang hai tòa nhà thôi. Nhưng nó đột nhiên lan nhanh quá. Khi tôi cố gắng quay lại tầng trên, tôi không thể làm được nữa.”