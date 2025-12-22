Thế cục đảo chiều ở Đông Nam Á: Một ngành của Việt Nam phá kỷ lục, Thái Lan gặp khó

Tạp chí The Diplomat (Mỹ) đưa tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) cho biết hồi đầu tuần trước rằng Việt Nam đang trên đà đón kỷ lục 21 triệu du khách quốc tế trong năm nay, trở thành điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Theo Bộ VHTTDL, trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp nước ta tiến gần đến việc phá kỷ lục trước đó là 18 triệu lượt khách được thiết lập vào năm 2019 - năm cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phố cổ Hội An là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất cả nước. Ảnh: Amazing Asean

Ngày 15/12, Việt Nam đã đón du khách quốc tế thứ 20 triệu tại sân bay quốc tế Phú Quốc - sự kiện được giới truyền thông mô tả là “một cột mốc lịch sử trong 65 năm phát triển ngành du lịch của đất nước”.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết cột mốc này “thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và đáng chú ý của ngành du lịch Việt Nam vào thời điểm du lịch toàn cầu chỉ mới thoát khỏi giai đoạn suy giảm nghiêm trọng chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra”.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn ngành du lịch vào tháng 3/2022, ngành này đã phục hồi mạnh mẽ, với lượng khách quốc tế tăng lên 12,6 triệu lượt vào năm 2023 và sau đó là 17,6 triệu lượt vào năm 2024.

Một số nhà quan sát cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng này là do chính sách thị thực của Việt Nam được nới lỏng và số lượng các chuyến bay thẳng đến nước ta tăng lên.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thị trường vận tải hàng không của Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số 10 thị trường hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tăng 121% trong giai đoạn 2014-2024.

Việt Nam hiện đứng thứ ba trong số các quốc gia được du khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất Đông Nam Á, chỉ sau Malaysia (khoảng 25 triệu lượt khách năm 2024) và Thái Lan (35 triệu). The Diplomat dự đoán rằng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2025 có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu không phải do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc nước ta.

Thái Lan hoàn toàn trái ngược

Theo The Diplomat, tình hình ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn trái ngược với Thái Lan - quốc gia dẫn đầu ngành du lịch Đông Nam Á, khi nước này vẫn chưa thể đạt được kỷ lục gần 40 triệu lượt khách quốc tế như năm 2019. Năm ngoái, Thái Lan đón 35,54 triệu lượt khách, tăng hơn 25% so với năm 2023, nhưng đà phục hồi đã chững lại và bắt đầu đảo chiều vào năm 2025.

Trừ tháng 1/2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong tất cả các tháng của năm nay đều giảm so với cùng kỳ năm 2024; mức giảm mạnh nhất xảy ra vào tháng 5, 6 và 7. Hồi tháng 9/2025, Chính phủ Thái Lan đã buộc phải hạ dự báo lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm nay từ 37 triệu xuống còn 33 triệu; con số này sau đó tiếp tục được giảm xuống còn 32 triệu, tương đương với mức giảm 9,8% so với năm 2024.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool cho biết: “Trong bối cảnh những khó khăn chung hiện nay, việc lượng khách du lịch nước ngoài [đến Thái Lan] vượt quá 30 triệu lượt đã là một con số xuất sắc.” Ảnh: Gap360

Theo The Diplomat, có một số lý do có thể dẫn đến sự sụt giảm này. Hồi tháng 8, tạp chí này đã đề cập đến những lo ngại ngày càng tăng về an toàn của du khách nước ngoài tại Thái Lan sau một vụ việc kinh hoàng trong đó hai du khách Malaysia bị thiêu sống ở trung tâm Bangkok - một câu chuyện đã được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi.

Nhắc đến vấn đề an toàn, Thái Lan cũng có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến sau vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing hồi tháng 1 - người sau đó đã được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Tranh chấp biên giới với Campuchia cũng có thể đã góp phần làm giảm số lượng du khách đến Thái Lan.

Theo một bài báo của tờ Khaosod English (Thái Lan) vào tuần trước, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho rằng sự sụt giảm này là do lũ lụt xảy ra ở các tỉnh phía nam nước này trong mùa du lịch cao điểm và căng thẳng leo thang với Campuchia.

Tổng cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool cho biết: “Trong bối cảnh những khó khăn chung hiện nay, việc lượng khách du lịch nước ngoài [đến Thái Lan] vượt quá 30 triệu lượt đã là một con số xuất sắc.”