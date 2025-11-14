Phát hiện nhiều gói ma túy ketamine trôi dạt vào đảo du lịch Jeju (Hàn Quốc)

Một gói ketamine được ngụy trang dưới dạng trà ô long Thiết Quan Âm của Trung Quốc (Ảnh: Jeju Coast Guard)

Người dân địa phương đã phát hiện nhiều gói ma túy ketamine - ngụy trang dưới dạng gói trà Trung Quốc - trôi dạt vào dọc các bãi biển phía Bắc đảo Jeju, từ cuối tháng 9 đến nay.

Tại bãi biển Iho ở thành phố Jeju, lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát tỉnh Jeju, Lực lượng Bảo vệ bờ biển, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 9 cùng các nhóm môi trường đã rà soát từng khu vực trên bãi cát và các bờ đá, trong điều kiện gió lớn. Một số cư dân bày tỏ lo ngại khi chứng kiến quy mô tìm kiếm, cho rằng việc trẻ em chạm phải các gói ma túy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

(Ảnh: Korea Joongang Daily)

Chiến dịch tìm kiếm được triển khai trên cả 3 hướng: trên biển, trên không và trên đất liền. Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã điều tàu tuần tra, tàu ứng phó ô nhiễm và thiết bị lặn tự động để kiểm tra các khu vực khó tiếp cận. Trực thăng cũng được huy động để khảo sát những vị trí hiểm trở dọc bờ biển phía Bắc đảo Jeju.

Đáng chú ý, hai chó nghiệp vụ giống Belgian Malinois tên Fernando và Diablo - vốn được sử dụng trong các nhiệm vụ tìm người mất tích - cũng được đưa vào cuộc với khả năng dò tìm dấu vết ma túy.

(Ảnh: Korea Joongang Daily)

Đến chiều 11/11, lực lượng môi trường tại đảo Udo (phía Đông Jeju) phát hiện thêm một gói ketamine nặng khoảng 1 kg, được ngụy trang dưới dạng trà ô long Thiết Quan Âm của Trung Quốc. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phát hiện ma túy thứ 10 tại Jeju kể từ tháng 9, nâng tổng lượng ketamine thu giữ lên khoảng 28 kg.

Một số cư dân Jeju cho rằng chiến dịch tìm kiếm được tiến hành quá muộn, khi các gói ma túy đã xuất hiện hơn 1 tháng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định vẫn tiếp tục rà soát trong 1 - 2 tuần tới nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

(Ảnh: Korea Joongang Daily)

Hiện, nguồn gốc các gói ma túy vẫn đang được điều tra. Ông Kim Young-beom, Trưởng đơn vị điều tra ma túy thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Jeju, cho biết các gói hàng tương tự cũng được phát hiện tại Pohang và đảo Tsushima (Nhật Bản). Theo kết quả kiểm tra, các gói hàng có khả năng nổi, nhiều khả năng bị cuốn theo dòng hải lưu.

Giới chức kêu gọi người dân không chạm hoặc mở bất kỳ vật thể khả nghi nào và phải ngay lập tức báo cho cảnh sát vì việc tàng trữ hoặc phân phối ma túy đều là hành vi phạm pháp theo luật Hàn Quốc.