Du lịch Thái Lan, một người đàn ông bị lừa mua 5 chai dầu dừa mọc tóc giá 122 triệu đồng

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Nadir Altaf (52 tuổi, quốc tịch Đức) cho biết khi đang đi dạo quanh khu vực Pattaya, ông được một người đàn ông ngoại quốc, có vẻ ngoài giống người Trung Đông, tiếp cận và mời mua dầu dừa pha thảo mộc được quảng cáo là có “tác dụng thần kỳ giúp mọc tóc nhanh chóng”.

Tỏ ra hứng thú, ông Nadir đã theo người này đến một cửa hàng gần đó và đồng ý mua 5 chai dầu. Người bán đưa ra mức giá “4.000”, nhưng không nói rõ đơn vị tiền tệ. Nghĩ rằng đó là 4.000 baht (khoảng 3,2 triệu đồng), ông Nadir đồng ý thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, sau khi quẹt thẻ, ông phát hiện bị trừ 4.000 euro (khoảng 122 triệu đồng) - gấp hơn 30 lần giá trị mà ông tưởng tượng. Ngay sau khi nhận ra sự việc, ông lập tức đến Đồn cảnh sát thành phố Pattaya trình báo.

Trung úy Phupha Hongyakul, Phó thanh tra điều tra thuộc Đồn cảnh sát thành phố Pattaya, đã tiếp nhận vụ việc và phối hợp với các điều tra viên để kiểm tra, xác minh. Ông cho biết những vụ việc tương tự xảy ra khá thường xuyên trong khu vực, nhưng không phải nạn nhân nào cũng lên tiếng tố cáo.

“Khi có đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ làm việc với các cửa hàng liên quan để cố gắng hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền. Thực tế, cảnh sát đã nhiều lần tổ chức truy quét và bắt giữ các đối tượng lừa đảo, nhưng vẫn còn một số nhóm tiếp tục hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Pattaya,” Trung úy Phupha chia sẻ.

Hiện cảnh sát đang truy tìm đối tượng người nước ngoài đã bán sản phẩm cho ông Nadir và xem xét khả năng xử lý hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật Thái Lan.