Cụ bà 103 tuổi qua đời sau 80 năm chờ chồng làm việc ở nước ngoài quay về, giây phút cuối cùng vẫn nắm chặt chiếc vỏ gối cũ

Theo cáo phó do gia đình công bố, cụ bà tên Du Huzhen qua đời tại nhà riêng ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, vào ngày 8.3. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cụ Du vẫn nắm chặt trong tay một chiếc vỏ gối cũ, vật dụng bà từng dùng trong lễ cưới vào năm 1940.

Cụ Du lớn hơn chồng là ông Huang Junfu ba tuổi. Không lâu sau khi kết hôn, ông Huang gia nhập quân đội Quốc dân đảng và rời nhà tham gia các chiến dịch quân sự khắp nơi.

Năm 1943, cụ Du đã tìm được chồng và ở bên ông trong thời gian ông thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, khi mang thai, bà buộc phải quay về quê nhà.

Cụ bà Du Huzhen

Tháng 1.1944, bà sinh con trai, đặt tên là Huang Fachang. Chỉ vài ngày sau khi con chào đời, ông Huang trở về nhà để lo tang lễ cho mẹ. Không lâu sau đó, ông tiếp tục rời đi để quay lại quân đội và từ đó không bao giờ trở về nữa.

Trong những năm sau đó, ông Huang vẫn gửi thư về cho gia đình. Bức thư cuối cùng được viết vào ngày 15.1.1952.

“Vì việc học của Fachang, dù gia đình có nghèo đến đâu, em cũng phải để con coi trọng việc học. Nhất định sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ”, ông viết trong thư.

Loại giấy sử dụng trong thư cho thấy khi đó ông đang làm việc cho một công ty xây dựng của Trung Quốc tại Malaysia.

Trong suốt thời gian chồng vắng bóng, cụ Du một mình gánh vác gia đình. Ban ngày bà làm ruộng, ban đêm đan dép rơm và dệt vải để kiếm sống.

Dù có nhiều người ngỏ ý muốn cưới, bà đều từ chối, chỉ nói một câu: “Nếu một ngày nào đó ông ấy trở về thì sao?”

“Bà tôi không biết chữ và sống một cuộc đời rất vất vả, nhưng lúc nào cũng lạc quan”, cháu gái của cụ, cô Huang Liying, chia sẻ. “Bà luôn dặn bố tôi và chúng tôi phải học hành chăm chỉ, lớn lên đóng góp cho đất nước và xã hội.”

Nhờ sự động viên đó, ông Huang Fachang đã vượt qua hàng trăm ứng viên để trở thành giáo viên trung học vào cuối những năm 1970. Ông qua đời vào năm 2022.

Theo tài liệu của một cơ quan phụ trách công tác Hoa kiều ở huyện Tuân Nghĩa, ông Huang Junfu đã định cư tại Malaysia từ năm 1950, sau đó chuyển đến Singapore vài năm sau. Tuy nhiên, chính quyền cho biết không còn thêm thông tin nào về tung tích của ông.

Gia đình cụ Du cho hay họ từng tìm kiếm ông Huang bằng nhiều cách, từ đăng thông báo trên báo chí đến thuê các tổ chức tìm kiếm ở nước ngoài, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Cháu gái Huang Liying nói rằng khi qua đời, cụ Du trông rất thanh thản, như thể đã nhìn thấy khoảnh khắc đoàn tụ với chồng sau bao năm chờ đợi.

Gia đình cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tâm nguyện của cụ, không từ bỏ hy vọng tìm kiếm ông Huang Junfu hoặc con cháu của ông.