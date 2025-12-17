Không thể tin đây là gương mặt và thân hình của 1 cụ bà 72 tuổi

Nếu bạn từng nghĩ bikini, cơ bắp săn chắc hay sàn đấu thể hình là “đặc quyền của người trẻ”, thì câu chuyện của Lin Sui-tzu, 72 tuổi, đến từ Đài Bắc (Đài Loan) chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại - và có thể là nhìn lại chính mình.

Mới đây, tại Giải vô địch Thể hình & Fitness President’s Cup 2025, giữa dàn thí sinh trẻ trung, cái tên khiến khán giả lẫn cộng đồng mạng trầm trồ nhất lại là một bà ngoại 5 cháu. Không váy áo cầu kỳ, Lin bước lên sân khấu trong bộ bikini thi đấu, khoe thân hình săn chắc, cơ bắp rõ nét và nụ cười tự tin ăn đứt nhiều người trẻ.

Thân hình của bà ngoại 72 tuổi trong cuộc thi. Nguồn: CNA

Ít ai biết trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Lin Sui-tzu từng có nhiều năm làm việc với vai trò giáo dục viên về tiểu đường tại Trung tâm Cộng đồng Minsheng. Công việc của bà là tư vấn cho người cao tuổi cách kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol thông qua chế độ ăn uống, vận động.

Thế nhưng, có một vấn đề lặp đi lặp lại suốt nhiều năm: Bệnh nhân luôn… nghe cho có. “Già rồi tập làm gì”, “Nói thì dễ chứ làm mới khó” – đó là những câu Lin nghe không biết bao nhiêu lần. Và thay vì tiếp tục thuyết phục bằng lời nói, bà quyết định làm gương luôn.

Ở tuổi 69, bà Lin mới bắt đầu làm quen với tạ. Mục đích ban đầu chỉ là để hiểu rõ hơn về bài tập kháng lực mà bà vẫn khuyến khích các cụ ông, cụ bà khác. "Tôi từng nghĩ tập tạ chỉ để cơ bắp to vồng lên thôi. Nhưng không, tôi nhận ra nó nhấn mạnh vào sức khỏe và độ săn chắc của cơ hơn," bà Lin chia sẻ.

Các cuộc thi lớn nhỏ mà bà tham gia. Nguồn: CNA

Và cứ thế, từ một tấm chiếu mới, “cụ bà” này đã chinh phục những bục vinh quang đầu tiên: Hạng ba tại một giải vô địch thể hình toàn quốc năm 2023 và Hạng nhì tại Giải vô địch TBFA năm sau đó. Sự thay đổi của bà khiến chính gia đình cũng bất ngờ.

Bà kể lại một kỷ niệm vui: "Có lần tôi tắm chung với cháu trai, thằng bé nhìn thấy body của tôi và reo lên: 'Bà là Siêu nhân bất khả chiến bại!'". Còn chồng bà, một bác sĩ tim mạch nổi tiếng, hoàn toàn ủng hộ "đam mê tuổi già" của vợ.

Ông nhấn mạnh: "Rèn luyện thói quen tập thể dục đều đặn là rất quan trọng, đặc biệt là khi nhiều người phải vật lộn với các vấn đề huyết áp, đường huyết, mỡ máu. Bài tập kháng lực như thế này mang lại lợi ích rất lớn."

Gia đình luôn hết sức ủng hộ quyết định của bà. Nguồn: Facebook

Mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà Lin dành trọn giờ đầu tiên của buổi sáng để tập tạ. Chế độ ăn tập trung vào thực phẩm toàn phần, ít tinh bột. Ngoài ra, bà còn tích cực theo đuổi bộ môn yoga, khiêu vũ và cả hội họa.

Từ một câu nói vô tình của bệnh nhân: "Sống lâu mà không có gì để làm thì có ý nghĩa gì?", bà đã dùng chính câu chuyện của mình để trả lời họ: Nửa sau cuộc đời vẫn còn dài và đầy trải nghiệm. Chỉ cần bạn muốn, không bao giờ là quá muộn để học điều mới, làm giàu thêm thể chất, tinh thần và tâm hồn của chính mình!

Nguồn: SCMP