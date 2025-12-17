Công bố đoạn video tại hiện trường vụ xả súng rúng động nước Úc: Người người tháo chạy trong hoảng loạn

15 người vô tội - trong đó có một bé gái 10 tuổi - đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tồi tệ thứ hai ở Úc hôm Chủ nhật (14/12) tại một lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái, trong khi 40 người khác bị thương.

Naveed Akram, 24 tuổi, và cha anh ta, Sajid Akram, 50 tuổi - người đã bị bắn chết tại hiện trường - đã bị xác định là nghi phạm khủng bố chịu trách nhiệm về vụ xả súng .

Theo lời các nhân chứng, hai kẻ tấn công bước ra khỏi một chiếc xe trên đường Campbell Parade, gần Bondi Pavilion, và nổ súng vào khoảng 6 giờ 47 phút chiều Chủ nhật. Các video cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra trên khu phố du lịch này.

Một đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một nhóm thanh niên đột nhiên nhận ra những người trên bãi biển đang bỏ chạy tán loạn để bảo toàn mạng sống khi họ đang tổ chức tiệc tùng trong một ngôi nhà ven biển.

Video do nhân chứng ghi lại

Nhạc vang lên inh ỏi từ loa khi một người phụ nữ hét lên "Cái quái gì vậy" lúc nhìn thấy những người đi biển đang điên cuồng chạy trốn khỏi hiện trường. Cả nhóm kinh hãi nhìn theo, rồi một người phụ nữ khác hét lên: "Họ đã khóa cửa trước chưa? Khóa cửa trước lại!"

Những người tham dự bữa tiệc bắt đầu gọi bạn bè: "Charlotte, vào trong ngay!" và người khác la lên "Laura, lại đây!".

Mọi người kinh hãi khi phát hiện chuyện gì đang xảy ra

Ngay bên ngoài, người ta có thể thấy những người đi biển hoảng loạn bỏ lại đồ đạc và chạy dọc bãi cát, trong khi những người khác thì lao nhanh về phía ngôi nhà ven biển.

Người dân chạy loạn trên bãi biển

Tính đến thứ Ba (16/12), 12 người bị thương trong vụ tấn công đêm Chủ nhật vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 26 bệnh nhân khác đang được điều trị tại 7 bệnh viện ở Sydney với các tình trạng khác nhau.

Các khẩu súng dường như là súng bán tự động, với các băng đạn nằm rải rác trên mặt đất. Cảnh sát đang kiểm tra một quả bom tự chế (IED) khả nghi tại hiện trường.

Nghi phạm Naveed Akram đã bị bắt giữ tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện ở Sydney trong tình trạng nguy kịch, trong khi cha hắn, Sajid, đã tử vong sau khi bị cảnh sát bắn. Được biết, Sajid vốn là người gốc Pakistan.

Bằng lái xe của nghi phạm

Hai người này được trang bị súng săn, đã nổ súng vào hàng trăm người đang tụ tập để ăn mừng đêm đầu tiên của lễ hội Do Thái, gây ra vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Úc trong ba thập kỷ qua.

Sajid đến Úc bằng visa du học năm 1998, sau đó chuyển sang visa vợ/chồng vào năm 2001. Ông đã giữ visa thường trú trở lại kể từ đó, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết.

Con trai ông, một công dân Úc gốc, đã bị Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) điều tra trong 6 tháng vào năm 2019 vì có quan hệ mật thiết với một nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đóng tại Sydney.

Nguồn: Daily Mail