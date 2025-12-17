Người đàn ông đi vào quán ăn với biểu hiện bất thường, 1 lúc sau chạy vù ra ngoài, tử vong tại chỗ

Mới đây, một vụ việc kỳ lạ đã xảy ra tại Thái Lan, khiến một người đàn ông nước ngoài tử vong. Sự việc cũng là lời cảnh báo cho những người khác để tránh rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc diễn ra tại một nhà hàng ở khu vực Karon, Phuket vào tối thứ Năm, ngày 11 tháng 12 vừa qua. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Karon đã nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 10 giờ 30 tối và nhanh chóng đến nhà hàng để điều tra báo cáo về vụ việc liên quan đến một người đàn ông nước ngoài.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã được đưa đến Bệnh viện Chalong trước khi cảnh sát đến. Tại hiện trường, các sĩ quan phát hiện cửa kính của nhà hàng bị vỡ vụn, với một lượng lớn máu trên sàn nhà trước lối vào.

Hiện trường vụ việc tại Thái Lan.

Danh tính của người đàn ông nước ngoài vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát sau đó đã xem lại đoạn phim CCTV từ bên trong nhà hàng. Theo các sĩ quan, người đàn ông Úc đã vào nhà hàng một mình và ngồi xuống một bàn.

Khi ở bên trong, người đàn ông có những hành vi bất thường, liên tục gật đầu và có vẻ mất phương hướng. Hành vi của anh ta đã gây lo ngại cho những thực khách khác ngồi gần đó, những người cuối cùng đã tránh xa anh ta. Nhân viên nhà hàng sau đó đã đến gần người đàn ông để kiểm tra tình trạng của anh ta.

Người đàn ông đã tử vong tại bệnh viện.

Không báo trước, người đàn ông đột nhiên đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài và đâm vào cửa kính. Cú va chạm làm vỡ cửa và anh ta ngã gục bên ngoài nhà hàng, gây hoảng loạn cho nhân viên và những người chứng kiến. Lực lượng cứu hộ từ Bệnh viện Chalong đã được gọi đến hiện trường và nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện để điều trị. Nạn nhân bị một vết cắt sâu ở chân phải do mảnh kính vỡ gây ra.

Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, người đàn ông sau đó đã tử vong tại bệnh viện do mất máu quá nhiều từ vết thương. Cảnh sát đã phối hợp với chủ nhà hàng để lập biên bản chính thức nhằm tiếp tục các thủ tục pháp lý. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi của người đàn ông trước khi xảy ra vụ việc.

Trong khi nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tìm hiểu, nhưng vụ việc cũng là lời nhắc nhở cho những người khác cần thận trọng khi ra vào những nơi có cửa kính để tránh bị thương. Đồng thời, các nhà hàng cũng không nên dùng cửa kính trong suốt hoàn toàn vì dễ gây nguy hiểm cho người qua lại. Thay vào đó, họ nên dùng kính mờ, hoặc dán decal, trồng cây hoặc có vật trang trí để che chắn, vừa đẹp vừa an toàn.