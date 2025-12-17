Phát hiện một cô gái 22 tuổi bị nhốt trong chuồng, người hàng xóm kể về những âm thanh bất thường

Vào đêm ngày 22 tháng 11 vừa qua, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Texas (Mỹ) khi một cô gái 22 tuổi bị nhốt trong một chuồng chó "như con vật". Cô gái này có cả khuyết tật thể chất lẫn tinh thần, bị chính người giám hộ và cũng là mẹ nuôi của mình là Kandice Thompson nhốt vào chuồng trong điều kiện tồi tệ.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một người hàng xóm tên Justin Anderson nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng từ phía bên kia hàng rào. Ban đầu, anh nghĩ đây chỉ là một tiếng động bình thường, nhưng khi nghe rõ hơn, anh nhận thấy có điều gì đó rất không ổn.

Khi tiếng la hét càng trở nên tuyệt vọng, Anderson không thể đứng yên. Anh lập tức cầm điện thoại và tiến về phía hàng rào, bắt đầu quay lại cảnh tượng khủng khiếp. Trong video của mình, Anderson ghi lại được cảnh cô gái đang gào khóc, vừa đập tay lên cửa chuồng, vừa cầu xin sự giúp đỡ. "Tôi phải đi vệ sinh, tôi sợ lắm," cô gái vừa khóc vừa nói.

Cô gái hoảng sợ khi bị nhốt trong lồng. Ảnh: Justin Anderson

Anh tiếp tục quay video và gọi cho cảnh sát. Trong cuộc gọi khẩn cấp, những tiếng la hét vẫn vang lên không ngừng. Anderson đã có mặt kịp thời, không chỉ để ghi lại chứng cứ mà còn để an ủi, động viên cô gái trong lúc chờ sự cứu trợ của cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhanh chóng giải cứu cô gái và đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Trong tình trạng sốc, lạnh cóng với trang phục không phù hợp, cô gái được điều trị và sau đó được bàn giao lại cho người thân.

Cảnh sát xác nhận, cô gái này không bị xích vào chuồng nhưng cửa chuồng bị khóa bằng một sợi dây thép, khiến cô không thể thoát ra. Những điều kiện lạnh lẽo và cô đơn khiến cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đáng chú ý, cô gái cho biết đã nhiều lần bị nhốt như vậy và "sợ hãi vô cùng".

Ngay lập tức, Kandice Thompson đã bị bắt và đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng như bắt cóc, ngược đãi người khuyết tật, cản trở tự do và hành hung. Được biết Kandice đã nhận cô gái này làm con nuôi khi cô còn rất nhỏ. Tuy nhiên, thay vì chăm sóc và yêu thương, bà ta đã sử dụng chuồng chó như một hình phạt tàn nhẫn.

Kandice tại sở cảnh sát. Nguồn: Sở Cảnh sát Anson

Theo thông tin từ cảnh sát, Thompson đã biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng cô gái này "đi tiểu không kiểm soát và làm hư hỏng nhà cửa". Tuy nhiên, điều này không thể biện minh cho hành vi nhẫn tâm của bà ta.

Hành động của Kandice đã khiến mọi người phẫn nộ, không chỉ vì sự tàn nhẫn mà còn vì sự thiếu trách nhiệm khi chăm sóc những người khuyết tật.

Nguồn: The Sun