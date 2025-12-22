Kiếm hiệp Kim Dung: Người duy nhất có thể qua mặt Kiều Phong

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Kiều Phong (hay Tiêu Phong) không chỉ nổi danh với võ công cái thế và khí phách anh hùng, mà còn được xem là người có tửu lượng "vô địch thiên hạ". Tuy nhiên, trong Thiên long bát bộ , vẫn có một nhân vật từng khiến Bang chủ Cái Bang phải cam tâm nhận thua trên bàn rượu, đó chính là Đoàn Dự.

Kiều Phong là một trong ba nhân vật nam chính tiêu biểu của Thiên long bát bộ , bên cạnh Đoàn Dự và Hư Trúc. Với tính cách phóng khoáng, hào sảng, Kiều Phong được khắc họa như một đại anh hùng xuất chúng bậc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Ngay lần đầu gặp Đoàn Dự, Kiều Phong đã cao hứng khích bác vị công tử họ Đoàn thi đấu rượu, coi đây như một cách kết giao bằng hữu theo phong cách giang hồ.

Về bề ngoài, Đoàn Dự hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Phong trên bàn rượu. Chàng thư sinh nước Đại Lý vốn tửu lượng kém, thực tế chỉ uống chưa hết một chén đã có thể say mềm. Thế nhưng, trong cuộc đấu rượu tưởng chừng chênh lệch đó, người khiến Kiều Phong phải thán phục và nhận thua lại chính là Đoàn Dự.

Bí mật nằm ở chỗ, Đoàn Dự đã "ăn gian" bằng nội công. Trong lúc uống rượu cùng Tiêu Phong, chàng âm thầm vận nội lực, thi triển sự kỳ diệu của Lục mạch thần kiếm để đẩy rượu ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy, Đoàn Dự uống liên tiếp mà vẫn sắc mặt không đổi, trong khi Kiều Phong nếu tiếp tục uống chắc chắn sẽ ngấm men và say mất.

Cuối cùng, Bang chủ Cái Bang đành phải chịu thua, bởi chàng không thể nào mà uống tiếp mà mặt không đổi sắc như vị thư sinh "trói gà không chặt" trước mặt. Đây cũng là một trong những tình tiết thú vị cho thấy sự thông minh, linh hoạt và phần nào "lém lỉnh" của Đoàn Dự, đồng thời làm nổi bật khí độ hào sảng của Kiều Phong khi sẵn sàng nhận thua một cách tâm phục khẩu phục.

Đoàn Dự vốn là vương tử nước Đại Lý, chàng mang dáng vẻ thư sinh, tính tình hiền lành, si tình, sùng đạo, ghét bạo lực và nhiều khi có phần ngây ngô. Dù không muốn học võ, nhưng nhờ cơ duyên kỳ lạ, Đoàn Dự lại lĩnh hội được những tuyệt học hàng đầu thiên hạ như Lục mạch thần kiếm, Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ.

Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, Đoàn Dự lần lượt kết nghĩa huynh đệ với Kiều Phong và Hư Trúc, tạo nên bộ ba nhân vật trung tâm của Thiên long bát bộ. Cuộc đấu rượu giữa Đoàn Dự và Kiều Phong không chỉ là một giai thoại thú vị, mà còn thể hiện rõ cá tính, tài năng và mối giao tình đặc biệt giữa hai cao thủ bậc nhất của thế giới kiếm hiệp Kim Dung.