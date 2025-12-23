Rolls-Royce Dawn độ độc lạ, chỉ có 25 chiếc toàn cầu

Hãng độ xe Venuum có trụ sở tại Dubai vừa giới thiệu gói độ thân rộng cho những khách hàng muốn làm mới chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Dawn . Trước đó, đơn vị này cũng từng sản xuất phụ kiện độ cho dòng Rolls-Royce Wraith.

Với gói độ của Venuum, chiếc xe mui trần siêu sang gần như được “lột xác” so với nguyên bản. Trong đó, thay đổi táo bạo và có thể gây tranh cãi nhất nằm ở phần đầu xe.

Cụ thể, lưới tản nhiệt mạ chrome nhiều nan dọc đặc trưng của Rolls-Royce bị loại bỏ, thay bằng một mảng nhựa trắng với các lỗ tam giác bố trí theo họa tiết hình học. Chi tiết này tiếp tục xuất hiện ở các hốc hút gió phía dưới, tạo nên tổng thể đầu xe hoàn toàn khác biệt so với nguyên bản.

Không dừng lại ở đó, Venuum còn bổ sung cụm đèn phụ dạng tròn nhô ra từ cản trước, trong khi cụm đèn pha nguyên bản bị che khuất một phần bởi bodykit.

Biểu tượng Spirit of Ecstasy cũng được “làm mới” với màu trắng, kết hợp logo Rolls-Royce màu cam tương phản.

Dọc thân xe, bộ vè trước và sau được mở rộng đáng kể, đi kèm ốp sườn cỡ lớn, khiến dáng xe trở nên bề thế hơn. Xe còn được trang bị bộ mâm đúc liền khối với lớp hoàn thiện mài bóng, kiểu dáng gợi nhớ đến những bộ mâm Aerodisc cổ điển.

Ở phía sau, Venuum thậm chí loại bỏ hoàn toàn thiết kế đuôi xe nguyên bản của Dawn. Thay vào đó là cụm đèn hậu siêu mảnh, dải LED kéo dài toàn chiều ngang.

Cản sau được tái thiết kế kết hợp với bộ khuếch tán cỡ lớn và cặp ống xả độ. Toàn bộ thân xe được hoàn thiện trong màu trắng mờ, nhưng hãng chưa tiết lộ đây là sơn hay dán decal.

Bên trong khoang lái, phong cách “bắt mắt” tiếp tục được duy trì với sự kết hợp giữa da màu trắng và cam tương phản cao. Chưa rõ đây là cấu hình nội thất do Venuum thực hiện hay là nguyên bản từ nhà máy.

Theo Venuum, gói độ đặc biệt dành cho dòng Rolls-Royce Dawn này chỉ được sản xuất giới hạn 25 bộ. Hãng chưa công bố giá bán trong khi một chiếc Rolls-Royce Dawn đã qua sử dụng hiện có giá trên dưới 200.000 USD.