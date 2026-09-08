Người phụ nữ lắp camera hơn 2 tiếng, cảnh tượng ghi lại trong nhà khiến cô lập tức gọi cảnh sát

Những dấu hiệu bất thường liên tục xuất hiện trong căn nhà ở Thẩm Dương, Trung Quốc, nhưng phải đến khi một thiết bị được lắp đặt, người phụ nữ mới biết chuyện gì thực sự đang xảy ra.

Người phụ nữ phát hiện điều không thể giải thích

Suốt nhiều tháng, một người phụ nữ họ Trần sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn trong căn nhà của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 2/2026. Thi thoảng kiểm tra tài sản, chị Trần nhận thấy có sự chênh lệch so với những gì mình nhớ. Tuy nhiên, người phụ nữ không lập tức nghĩ tới khả năng có người lẻn vào nhà.

Lý do là căn nhà gần như không xuất hiện dấu hiệu bất thường nào.

Cửa vẫn nguyên vẹn, đồ đạc không bị xáo trộn. Trong khi đó, chị Trần lại cất tài sản ở nhiều vị trí khác nhau và không thường xuyên có mặt tại đây.

Theo Sina, chị Trần cho biết khoảng nửa tháng mình mới tới căn nhà một lần. Vì tiền được chia ra cất ở nhiều nơi, mỗi lần nhận thấy số lượng có vẻ không khớp, người phụ nữ lại tự cho rằng có thể bản thân đã nhớ nhầm.

Tình trạng ấy kéo dài trong nhiều tháng.

Đến cuối tháng 7, chị Trần quyết định kiểm tra lại cẩn thận những gì mình cất giữ trong nhà.

Lần này, kết quả khiến chị không thể tiếp tục cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn.

Một lượng tiền đáng kể thực sự đã biến mất.

Theo thông tin được tài khoản chính thức "Bình An Thẩm Dương" của Công an Thẩm Dương công bố, Đồn cảnh sát Đạo Nghĩa thuộc Công an khu mới Thẩm Bắc sau đó tiếp nhận trình báo của chị Trần.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy lại khiến vụ việc trở nên khó hiểu hơn.

Cửa ra vào và cửa sổ đều không có dấu hiệu bị cạy phá. Bên trong nhà cũng không xuất hiện tình trạng lục lọi rõ rệt.

Theo Wenhui Bao được Sina dẫn lại, đồn cảnh sát và đội hình sự cùng vào cuộc, đồng thời nhiều lần kiểm tra camera công cộng trong khu dân cư nhưng không phát hiện người lạ khả nghi xuất hiện quanh căn nhà.

Một câu hỏi được đặt ra: nếu thực sự có người vào nhà, kẻ đó đã làm cách nào mà gần như không để lại dấu vết?

Quá trình xác minh sau đó giúp cảnh sát chú ý tới một chi tiết quan trọng.

Tài sản dường như không biến mất trong một lần.

Thay vào đó, người thực hiện hành vi này có vẻ mỗi lần chỉ lấy đi một phần rồi rời đi, khiến chủ nhà khó nhận ra ngay.

Theo Guangming, cảnh sát điều tra Lý Tuyết Phong nhận định cách thức trên cho thấy người gây ra sự việc có thể biết khá rõ tình hình bên trong căn nhà. Việc mỗi lần chỉ lấy một phần cũng khiến chủ nhà khó phát hiện hơn.

Từ đây, cảnh sát đưa ra một phán đoán khác: nếu đã thực hiện thành công nhiều lần mà chưa bị phát hiện, người này rất có thể sẽ quay trở lại.

Họ quyết định chờ.

Camera vừa lắp hơn 2 tiếng thì có tín hiệu

Thay vì làm xáo trộn căn nhà hoặc tiến hành xác minh rầm rộ khiến người khả nghi cảnh giác, cảnh sát đề nghị chị Trần giữ nguyên vị trí đồ đạc.

Một camera thông minh được lắp bên trong để theo dõi những gì xảy ra khi căn nhà vắng người.

Phương án tưởng chừng phải chờ nhiều ngày mới có kết quả lại phát huy tác dụng nhanh ngoài dự đoán.

Khoảng 2 giờ 30 phút sau khi camera được lắp đặt, chị Trần phát hiện có người mở cửa bước vào nhà.

"Có người mở cửa vào nhà tôi!", người phụ nữ lập tức gọi điện cho lực lượng chức năng.

Theo Sina, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Khi bước vào phòng ngủ, họ phát hiện một người đàn ông đang ngồi xổm trước tủ quần áo và được cho là chuẩn bị tiếp tục lấy tài sản.

Người này bị khống chế ngay tại chỗ.

Tới lúc đó, bí ẩn kéo dài nhiều tháng mới dần được giải đáp.

Điều khiến người phụ nữ bất ngờ hơn là người xuất hiện trong căn nhà không phải một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Nghi phạm mang họ Lý và từng là hàng xóm của chị Trần.

Theo thông tin từ cảnh sát được Guangming dẫn lại, sự việc bắt nguồn từ một tình huống rất tình cờ vào tháng 2. Khi ấy, Lý nhìn thấy người nhà chị Trần lấy chìa khóa cửa từ tủ giày đặt ngoài hành lang.

Biết được vị trí cất chìa khóa, người đàn ông nảy sinh ý định trộm tài sản.

Từ cuối tháng 2, Lý bắt đầu nhiều lần quay lại căn nhà.

Do biết nơi cất chìa khóa, người này có thể mở cửa mà không cần cạy phá. Khi vào bên trong, Lý cũng tránh làm xáo trộn đồ đạc và không lấy toàn bộ số tiền trong một lần.

Chính cách thức này khiến chị Trần trong thời gian dài liên tục nghi ngờ trí nhớ của bản thân thay vì nghĩ căn nhà đã có người đột nhập.

Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông đã 5 lần vào nhà chị Trần, lấy tổng cộng khoảng 103.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 380-400 triệu đồng.

Hiện nghi phạm họ Lý đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự vì tình nghi trộm cắp tài sản. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được xử lý.

Từ sự việc, cảnh sát khuyến cáo người dân hạn chế cất giữ lượng lớn tiền mặt tại nhà và đặc biệt không để chìa khóa ở những vị trí người ngoài có thể quan sát hoặc dễ dàng tiếp cận. Với những căn nhà thường xuyên vắng người, việc lắp camera hoặc thiết bị an ninh cũng được khuyến nghị để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Cảnh sát Thẩm Dương, Guangming, Sina