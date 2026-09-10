Phát hiện người đàn ông cầm iPhone trong bức tranh nổi tiếng được vẽ năm 1937

Bức bích họa từ 90 năm trước xuất hiện vật thể giống hệt iPhone, gây xôn xao dư luận.

Trong một bức bích họa hoàn thành vào năm 1937 - cách đây gần 90 năm, hình ảnh một người Mỹ bản địa cầm trên tay một vật thể bí ẩn đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng vì được cho là "giống hệt iPhone". Tuy nhiên, các nhà lịch sử đã đưa ra lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này.

Tác phẩm này có tên là “Mr. Pynchon and the Settling of Springfield” (Ông Pynchon và cuộc định cư ở Springfield), mô tả cuộc gặp gỡ giữa một nhóm người Mỹ bản địa và những người thực dân Anh vào thế kỷ 17.

Phát hiện này đã gây ra tranh cãi trên MXH

Ngay chính giữa bức tranh, một người đàn ông bản địa đang chăm chú nhìn vào một vật thể hình chữ nhật trên tay. Mặt sau của nó có màu đen than, các góc cạnh mang sắc kim loại phản quang, ngoại hình có độ tương đồng kỳ lạ với những chiếc smartphone hiện đại.

Một người dùng trên mạng xã hội X kinh ngạc chia sẻ: "Vừa phát hiện ra bức tranh từ năm 1937 có xuất hiện iPhone???", những người khác cũng đồng tình: "Nó thực sự trông rất giống một chiếc điện thoại". Bài đăng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, dấy lên vô số liên tưởng kỳ lạ về "du hành thời gian".

Tuy nhiên, tờ New York Post đưa ra báo cáo rằng các nhà lịch sử đã có một lời giải thích logic hơn: đó khả năng cao chỉ là một chiếc gương. Vào thế kỷ 17 tại các thuộc địa Bắc Mỹ, gương là mặt hàng trao đổi đổi chác vô cùng phổ biến giữa người nhập cư Anh và người bản địa. Người đàn ông trong tranh nhiều khả năng chỉ đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Bức tranh nổi tiếng Ông Pynchon và cuộc định cư ở Springfield

Bức bích họa được sáng tác bởi họa sĩ người Mỹ gốc Ý Umberto Romano. Hiện tác phẩm đang được lưu giữ tại Tòa nhà Văn phòng Chính quyền Bang Massachusetts, nơi từng là Bưu điện Springfield.

Trên thực tế, bức tranh phản ánh một bối cảnh lịch sử địa phương khá phức tạp.

Nhân vật chính "Ông Pynchon" là một trong những người sáng lập nên thành phố Springfield ngày nay. Ông di cư từ Essex (Anh) đến Thuộc địa Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Colony) ở Bắc Mỹ và trở thành quan chức tài chính phụ tá tại đây. Vào năm 1636, ông đã thu mua mảnh đất này từ người bản địa Agawam.

Theo Viện Smithsonian, khi sáng tác, họa sĩ Romano đã đặc biệt tham khảo ý kiến của các nhà lịch sử và nhà văn địa phương nhằm tái hiện chính xác bối cảnh phát triển lịch sử của khu vực này từ năm 1636 đến năm 1936, khắc họa mối quan hệ tương tác giữa người thực dân Anh với các bộ tộc bản địa Pocomtuc và Nipmuc.

Dù vậy, các nhà lịch sử nghệ thuật chỉ ra rằng phong cách sáng tác bán trừu tượng của Romano, cùng với sự sắp xếp bố cục cố ý của ông, mới là trọng tâm mà tác phẩm muốn thể hiện. Hoàn toàn không có bất kỳ yếu tố công nghệ nào đi ngược lại thời đại được đưa vào trong bức tranh.

Nguồn: New York Post