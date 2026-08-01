Phát hiện bí mật ẩn giấu hàng trăm năm trong bức tranh Mona Lisa

Không chỉ nụ cười mà đôi mắt nàng Mona Lisa cũng ẩn chứa bí mật.

Bí ẩn đằng sau nụ cười kỳ diệu của kiệt tác Mona Lisa suốt nhiều thế kỷ qua vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý của giới nghệ thuật lẫn công chúng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào nghiên cứu hội họa cổ điển đã giúp các nhà khoa học soi xét từng chi tiết nhỏ nhất trên bức tranh, mang lại những phát hiện mang tính bước ngoặt.

Được sáng tác bởi thiên tài Phục hưng Leonardo da Vinci từ khoảng năm 1503 và hoàn thành trước khi ông qua đời vào năm 1519, Mona Lisa hiện thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp, trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris. Tác phẩm vẽ bằng sơn dầu trên gỗ dương này ghi lại chân dung phu nhân Lisa Gherardini và ước tính có giá trị lên tới hàng trăm triệu USD (khoảng vài nghìn tỷ đồng đến hơn mười nghìn tỷ đồng).

Mona Lisa là kiệt tác hội hoạ của nhân loại và là bức tranh nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci

Danh họa người Ý nổi tiếng là người cầu toàn, kiên trì và cực kỳ chú trọng chi tiết. Ngay từ thời niên thiếu, khi cha ông phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con trai và gửi ông theo học một họa sĩ địa phương, Leonardo da Vinci đã dành nhiều tháng chỉ để rèn luyện kỹ năng qua việc quan sát và vẽ một quả trứng. Sự nhẫn nại cùng sự để ý tỉ mỉ đến từng chi tiết trong giai đoạn khởi đầu đó đã tạo nền tảng vững chắc cho những thành tựu kiệt xuất của ông sau này.

Sự kỳ diệu trong các tác phẩm của da Vinci bắt nguồn từ tri thức rộng lớn và sự tinh thông của ông trên nhiều lĩnh vực. Bức họa Mona Lisa cùng danh tính thực sự của người phụ nữ trong tranh hay biểu cảm nụ cười bí ẩn đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới nghiên cứu suốt hàng trăm năm. Theo thời gian, những câu hỏi xoay quanh kiệt tác này chỉ gia tăng chứ không giảm đi.

Vào tháng 12 năm 2010, Ủy ban Quốc gia về Di sản Văn hóa Ý công bố một phát hiện đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Khi áp dụng kỹ thuật phóng đại hình ảnh độ phân giải cao để soi đôi mắt của Mona Lisa lên 30 lần, các chuyên gia đã phát hiện ra các ký tự nhỏ bé ẩn giấu bên trong. Mặc dù các nét cọ đã mờ đi đáng kể theo thời gian, quan sát kỹ vẫn có thể nhận ra hai chữ cái L và V nằm gọn trong con mắt bên phải của nhân vật.

Danh hoạ được cho là đã ký tên mình trong đôi mắt nàng Mona Lisa

Giới nghiên cứu nhận định hai ký tự này chính là chữ viết tắt tên của tác giả Leonardo da Vinci. Ông đã khéo léo để lại chữ ký cá nhân ở một vị trí hoàn toàn bất ngờ mà mắt thường không thể quan sát được. Những dấu cọ cực kỳ tinh tế này không chỉ khẳng định kỹ thuật hội họa bậc thầy mà còn phản ánh thói quen cài cắm các mật mã bí ẩn vào tranh của vị thiên tài Phục hưng, mở ra cho hậu thế cơ hội hiểu sâu sắc hơn về tư duy sáng tạo độc đáo của ông.

Nguồn: Sohu