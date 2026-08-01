Lật xe buýt khiến 25 người tử vong, hiện trường đau lòng

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe buýt chở khách bị lật gần một thị trấn ven biển ở Algeria.

Chiếc xe buýt, đang trên đường từ tỉnh Setif đến thủ đô Algeria, đã gặp tai nạn giao thông mà nhà chức trách mô tả là "thảm khốc".

Lực lượng bảo vệ dân sự cho biết chiếc xe buýt đã trượt bánh và lao ra khỏi đường trước khi lật úp ở tỉnh Boumerdes phía bắc Algeria hôm 31/7.

Khoảng 44 người bị thương và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Các quan chức cảnh báo số người chết có thể còn tăng lên. Những người bị thương đã được sơ tán đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một xe buýt chở khách bị lật. Nguồn: Cục Bảo vệ Dân sự Algeria.

Thủ tướng Algeria, Sifi Ghrieb, đã đến hiện trường nơi chiếc xe được phát hiện nằm dưới vực.

Đoạn clip cho thấy các đội cứu hộ đang đưa cần cẩu vào để tiếp cận bất kỳ ai có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Một đoạn clip khác cho thấy hàng chục người dân địa phương và đội cứu hộ đang đổ xô đến hiện trường khi chiến dịch cứu hộ khẩn cấp diễn ra. Có thể thấy một vài người đàn ông đang trèo lên trên chiếc xe bị lật, nhìn vào đống đổ nát.

Ông Ghrieb đã nói chuyện với các đội cứu hộ tại hiện trường nhưng nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Theo truyền hình nhà nước, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố 3 ngày quốc tang .

Theo các nguồn tin, các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 9h40 để hỗ trợ các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc nhất ở Algeria trong những năm gần đây.

Tháng 8 năm ngoái, một chiếc xe buýt đã lao xuống vực sâu gần Algiers, khiến 18 người thiệt mạng.