Chiếc drone vô tình ghi lại khoảnh khắc giữa đại dương mà con người chưa từng được chứng kiến

Một tổ chức nghiên cứu và cứu hộ động vật biển tại Australia vừa công bố đoạn video được cho là thước phim đầu tiên trên thế giới ghi lại cảnh cá voi lưng gù sinh con từ trên không bằng drone, mang đến góc nhìn chưa từng có về một trong những khoảnh khắc hiếm gặp nhất của tự nhiên.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/7 khi phi công điều khiển drone Alexander Forrest, thuộc Tổ chức Cứu hộ và Nghiên cứu Cá voi, Cá heo Australia (ORRCA), đang theo dõi đàn cá voi lưng gù di cư ngoài khơi bờ biển nước này.

Ban đầu, Forrest chú ý đến một con cá voi cái trưởng thành di chuyển chậm bất thường.

"Tôi nghĩ nó chỉ đang nghỉ ngơi vì chưa bao giờ thấy một con cá voi bơi chậm và đều như vậy", anh chia sẻ trong thông cáo của ORRCA. "Nhưng chỉ ít giây sau, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi."

Khi con cá voi bất ngờ nổi lên mặt nước, Forrest lập tức bật chế độ ghi hình vì tin rằng mỗi lần cá voi ngoi lên đều có thể ghi lại một hành vi đặc biệt.

Nguồn: Alexander Forrest

"Tôi tưởng nó chuẩn bị hít thở, nhưng thực tế là nó đang sinh con."

Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện dưới cơ thể cá voi mẹ, và một chú cá voi con từ từ nổi lên mặt nước để thực hiện hơi thở đầu tiên trong cuộc đời.

"Lúc ấy tôi nhận ra mình đang chứng kiến một điều vô cùng hiếm có", Forrest nói. "Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn là người quay phim nữa, mà chỉ đơn giản là một người may mắn được chứng kiến."

Sau khi sinh, cá voi mẹ đứng yên trong vài giây trước khi bản năng thôi thúc nó quay trở lại với con non.

"Theo dõi khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau lần đầu là một trong những trải nghiệm về động vật hoang dã đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng có."

Theo Annie Post, Trưởng bộ phận nghiên cứu của ORRCA, trong lịch sử khoa học mới chỉ có ba lần ghi nhận việc cá voi lưng gù sinh con ngoài tự nhiên được công bố trước đây. Đoạn video mới nhiều khả năng là lần đầu tiên quá trình này được ghi lại từ trên không.

"Đây là tư liệu đặc biệt quan trọng, góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình sinh sản cũng như hành vi chăm sóc con của cá voi lưng gù", bà cho biết.





Sau thời điểm sinh nở, nhóm nghiên cứu tiếp tục theo dõi cặp mẹ con trong nhiều giờ, ghi lại những hành vi chăm sóc con đầu tiên của cá voi mẹ cũng như các tương tác ngắn với những cá voi khác.

Khoảnh khắc hiếm hoi này được ghi nhận đúng vào mùa di cư thường niên của cá voi lưng gù tại Australia, khi khoảng 50.000 cá thể di chuyển dọc bờ biển phía đông đất nước.

Theo Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước Australia, mỗi năm, cá voi lưng gù rời vùng biển Nam Cực - nơi chúng kiếm ăn vào mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2 - để bơi về các vùng biển cận nhiệt đới ấm hơn nhằm giao phối và sinh con.

Các chuyên gia cho biết việc cá voi sinh con trong quá trình di cư đôi khi vẫn được ghi nhận, nhưng việc quan sát và ghi lại gần như trọn vẹn toàn bộ quá trình sinh nở là điều cực kỳ hiếm.

"Được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này đã là một vinh dự lớn. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn là những hình ảnh này có thể đóng góp cho nghiên cứu về động vật có vú biển trong nhiều năm tới", Forrest chia sẻ.

Nguồn: People