Đào liên tục 11km, hàng xóm của Việt Nam xác lập kỷ lục mới, tương lai có thể xô đổ thành tích của Châu Âu

Nhờ có công nghệ mới, quốc gia này đã có bước tiến xa trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Theo trang Interesting Engineering, Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng với việc hoàn thành đoạn hầm ngầm dưới sông Dương Tử thuộc dự án Trùng Đài.

Bước đột phá kỹ thuật này sẽ làm thay đổi mạng lưới giao thông của khu vực. Sau khi đi vào hoạt động, đường hầm sẽ mang đến cho đảo Trùng Minh (hòn đảo lớn thứ ba của Trung Quốc) tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trong lịch sử.

Tàu sẽ băng qua sông mà không cần giảm tốc độ, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Sùng Minh (qua Thái Thương) và ga Thượng Hải Bảo Sơn xuống chỉ còn 17 phút.

Tờ Global Times đưa tin rằng công trình này được xây dựng bằng máy đào hầm đường sắt cao tốc có đường kính lớn nhất thế giới, mang tên “Linghang” (Người điều hướng).

Điều đáng nói, cỗ máy khổng lồ này đã thiết lập một kỷ lục toàn cầu mới về quãng đường đào hầm dưới lòng sông liên tục dài nhất trong cùng loại sau khi đào hầm không gián đoạn trên đoạn đường dài 11,325 km dưới lòng sông Dương Tử.

Thành tựu kỹ thuật

Việc xây dựng một đường hầm dưới nước với quy mô như vậy đòi hỏi kỹ thuật chưa từng có. Các đội thi công đã dựa vào Linghang, một cỗ máy chắn khổng lồ được phát triển độc lập, sở hữu đường kính lớn nhất thế giới trong cùng loại.

Máy khoan hầm dạng khiên (TBM) là một loại máy công nghiệp khổng lồ, đồng thời thực hiện các thao tác đào đất, loại bỏ mảnh vụn, ổn định nền đất xung quanh và lắp đặt lớp lót đường hầm bằng bê tông vĩnh cửu.

Do các đoàn tàu chạy với tốc độ cao làm dịch chuyển một lượng lớn không khí, nên các đường hầm này cần có đường kính mặt cắt ngang khổng lồ để tránh tình trạng ù tai khó chịu cho hành khách và sóng xung kích áp suất không khí nguy hiểm. Máy khoan hầm đường sắt cao tốc (TBM) nằm trong số những cỗ máy lớn nhất trên Trái đất.

Sở hữu đầu cắt khổng lồ dài 15,4 mét, cỗ máy đào hầm khổng lồ này thực sự là một con quái vật cơ khí. Có khả năng đào sâu tới 89 mét, đường hầm chịu được áp lực nước cực lớn lên đến 0,9 MPa.

Điều thú vị là, Linghang nặng khoảng 4.000 tấn.

Cỗ máy khổng lồ đã đào một đường hầm đôi duy nhất với đường kính đoạn ngoài là 14,8 mét. Hoạt động liên tục bên dưới địa chất phức tạp của lòng sông với lớp phù sa và cát, máy đào hầm hoạt động mà không cần các giếng tiếp cận trung gian.

Được trang bị hệ thống điều khiển thông minh kỹ thuật số song sinh và hệ thống dự báo địa chất tiên tiến, Navigator đã thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu cho việc đào hầm bằng khiên chắn đường kính lớn, khoảng cách xa.

Bằng cách đào đường hầm dưới sông Dương Tử, dự án này mở đường cho việc kết nối trực tiếp và nhanh hơn giữa hai khu vực.

Mở rộng đường sắt quy mô lớn hơn

Dự án này do Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Cao tốc Thượng Hải - Hàng Châu quản lý và Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc xây dựng. Đơn vị này đóng vai trò là huyết mạch quan trọng trong hành lang đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô rộng lớn hơn.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã vượt quá 50.000 km vào cuối năm ngoái. Trong 5 năm tới, chính quyền dự định mở rộng mạng lưới này lên khoảng 60.000 km. Việc xây dựng đường sắt cao tốc vượt qua các rào cản nước sâu cho thấy độ bền cơ học và khả năng điều khiển chính xác.

Sự thành công của đoạn đường Chongtai đã trực tiếp đặt nền móng cho các dự án quy mô lớn sắp tới trên khắp Quảng Đông, Thượng Hải và các mạng lưới giao thông ven biển trên toàn thế giới.

Bằng cách thúc đẩy sự lưu thông của con người, thông tin và vốn giữa các thành phố, đường sắt cao tốc cho phép tích hợp nguồn lực liền mạch và chia sẻ sức mạnh kinh tế. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các mạng lưới đường sắt này đóng vai trò là những liên kết quan trọng, thúc đẩy sự hình thành nhiều hành lang kinh tế thịnh vượng.

Các đoàn tàu cao tốc sẽ lao vun vút dưới sông Dương Tử với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h mà không cần giảm tốc, biến nó trở thành một trong những tuyến đường sắt dưới nước nhanh nhất. Tốc độ tối đa của tàu hỏa trong Đường hầm eo biển Manche (Anh/Pháp) chỉ đạt khoảng 160 km/h dưới nước.