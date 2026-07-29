Đào móng xây nhà, phát hiện 409 miếng vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng

Chuyên gia đánh giá kho báu vàng này vượt xa giá trị vật chất.

Các nhà khảo cổ Nga đã phát hiện một kho báu gồm 409 đồng rúp vàng được chôn dưới một ngôi nhà cổ ở vùng tây bắc nước này. Các đồng tiền được đúc vào giai đoạn cuối của Đế quốc Nga và hiện ước tính có giá trị hơn 500.000 USD (khoảng 13,1 tỷ VNĐ).

Theo thông báo được đưa ra vào tháng 3 năm 2025, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng Lịch sử - Dân tộc học Toàn Nga đã tiến hành khai quật nền móng một ngôi nhà cổ tại thành phố Torzhok, cách St. Petersburg khoảng 420 km về phía đông nam.

Trong quá trình khai quật, nhóm khảo cổ phát hiện một hố nhỏ dưới nền móng. Bên trong là mảnh vỡ của một chiếc cốc gốm tráng men, chứa 409 đồng tiền vàng được đúc trong giai đoạn 1848-1911.

Kho báu gồm 387 đồng mệnh giá 10 rúp, 10 đồng 5 rúp, 10 đồng 15 rúp và 2 đồng 7,5 rúp.

Hai đồng tiền được đúc dưới thời Sa hoàng Nicholas I và Alexander III. Toàn bộ số còn lại thuộc thời Sa hoàng Nicholas II, vị hoàng đế cuối cùng của Đế quốc Nga trước Cách mạng Nga năm 1917.

Các chuyên gia cho rằng số tiền này nhiều khả năng được chôn giấu trong hoặc sau khi Cách mạng Nga bắt đầu. Chủ nhân của kho báu được cho là có ý định quay lại lấy nhưng đã không thể.

Tài liệu lưu trữ cho thấy vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khu vực này có 24 hộ gia đình sinh sống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện chưa xác định được ai là chủ nhân thực sự của số vàng do số nhà cũ và hiện tại không còn trùng khớp.

Tổng số tiền được tìm thấy trị giá 4.085 rúp. Theo tỷ giá năm 1916, 1 USD đổi được khoảng 6,7 rúp. Như vậy, nếu tính cả lạm phát, số tiền này tương đương khoảng 610 USD ngày đó và có giá trị hơn 18.000 USD ngày nay.

Tuy nhiên, giá trị của kho báu không nằm ở mệnh giá mà ở giá trị của kim loại quý và giá trị lịch sử. Chỉ riêng 1 đồng 10 rúp với hàm lượng 90% là vàng hiện có giá trị gần 1.300 USD. Như vậy, kho báu 409 đồng tiền vàng ước tính trị giá hơn 500.000 USD (tương đương khoảng 13,1 tỷ VNĐ).

Theo thông báo của cơ quan khảo cổ, toàn bộ số tiền vàng sẽ được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử - Dân tộc học Toàn Nga để bảo quản và nghiên cứu.

Theo LiveScience