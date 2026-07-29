Máy bay vừa hạ cánh thì lửa bất ngờ bùng lên, khói đen bao trùm khoang hành khách

Một chiếc máy bay chở khách vừa hạ cánh và đang lăn vào vị trí đỗ thì gặp sự cố bất ngờ, khiến khói nhanh chóng lan khắp khoang.

Khoảng 11 giờ ngày 24/7, một máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines thực hiện hành trình từ Lan Châu, tỉnh Cam Túc đến thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã gặp sự cố ngay sau khi hạ cánh.

Theo Jimu News, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương an toàn và đang di chuyển trên đường lăn để tiến về vị trí đỗ. Đúng lúc này, một số hành khách ngồi phía trước bất ngờ la hét, liên tục hô lớn: "Cháy rồi!" rồi tìm cách di chuyển về phía sau khoang.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay kể rằng ban đầu anh tưởng phần thân hoặc động cơ bên ngoài máy bay xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu nhìn lên, anh phát hiện ngọn lửa đang bùng ra từ khoang để hành lý ngay phía trên các hàng ghế.

Hình ảnh được người có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy lửa cháy khá mạnh bên trong một ngăn hành lý. Làn khói đen nhanh chóng lan ra, bao trùm một phần khoang hành khách. Một số người ho liên tục vì bị sặc khói, trong khi nhiều hành khách khác vội rời khỏi khu vực xảy ra sự cố.

Không khí trong khoang trở nên căng thẳng khi đám cháy nằm ngay trên đầu hành khách và gần nhiều túi xách, vali. Một số người đứng bật dậy, nhưng các thành viên tổ bay liên tục yêu cầu mọi người bình tĩnh, tránh chen lấn và để lối đi thông thoáng phục vụ việc chữa cháy.

Phi hành đoàn mở khoang hành lý, kéo vali đang cháy ra ngoài

Ngay sau khi phát hiện sự cố, các tiếp viên hàng không nhanh chóng tiếp cận khoang hành lý đang bốc cháy. Nhiều thành viên tổ bay phối hợp mở nắp ngăn chứa đồ, kéo chiếc vali liên quan ra ngoài và sử dụng thiết bị chữa cháy trên máy bay để khống chế ngọn lửa.

Trong lúc xử lý, một thành viên tổ bay liên tục trấn an hành khách, thông báo lực lượng cứu hỏa đang tới và đề nghị mọi người không hoảng loạn. Đám cháy sau đó được dập tắt trước khi lực lượng cứu hỏa sân bay tiếp cận máy bay.

Đại diện lực lượng cứu hỏa sân bay quốc tế Long Động Bảo xác nhận khi nhân viên cứu hộ đến nơi, phi hành đoàn đã kiểm soát được hoàn toàn ngọn lửa. Sự cố không gây thương vong cho hành khách hoặc thành viên tổ bay và không ảnh hưởng đến hoạt động của những chuyến bay khác tại sân bay.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nguồn cháy là một cục pin sạc dự phòng của hành khách. Thiết bị được đặt trong hành lý ở khoang phía trên ghế ngồi rồi bất ngờ tự bốc cháy. Ngọn lửa cũng làm hư hỏng chiếc vali chứa pin sạc.

Pin sạc dự phòng thường sử dụng pin lithium-ion. Khi bị lỗi, va đập, chập mạch hoặc quá nhiệt, pin có thể rơi vào tình trạng tăng nhiệt mất kiểm soát. Nhiệt độ bên trong tăng rất nhanh, kéo theo khói, khí nóng và nguy cơ cháy lan sang những vật dụng dễ bắt lửa xung quanh.

Trong không gian kín như khoang máy bay, một thiết bị nhỏ bốc cháy cũng có thể nhanh chóng tạo ra lượng khói lớn. Việc phi hành đoàn phát hiện và xử lý ngay từ những giây đầu được cho là yếu tố quan trọng giúp vụ việc không phát triển thành sự cố nghiêm trọng hơn.

Vì sao pin sạc dự phòng không được tùy tiện cất trên máy bay?

Theo quy định của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, pin sạc dự phòng không được để trong hành lý ký gửi mà phải được mang theo người hoặc đặt trong hành lý xách tay. Việc này giúp tổ bay có thể nhanh chóng phát hiện nếu thiết bị nóng bất thường, bốc khói hoặc phát lửa.

Tuy nhiên, quy định riêng của China Eastern Airlines còn yêu cầu hành khách không đặt pin sạc dự phòng và pin lithium dự phòng trong khoang hành lý phía trên. Các thiết bị này nên được để trong túi xách đặt dưới ghế phía trước hoặc tại vị trí được hãng chỉ định, giúp hành khách và tiếp viên dễ quan sát trong suốt chuyến bay.

Mỗi hành khách trên các chuyến bay của China Eastern Airlines chỉ được mang tối đa hai pin sạc dự phòng. Thiết bị có năng lượng định mức không quá 100Wh có thể được mang lên máy bay; loại trên 100Wh nhưng không vượt quá 160Wh phải được hãng hàng không chấp thuận trước. Pin vượt mức 160Wh không được phép mang theo dưới dạng hành lý thông thường.

Từ ngày 28/6/2025, Trung Quốc cũng cấm hành khách mang lên các chuyến bay nội địa những pin sạc dự phòng không có dấu chứng nhận 3C, có dấu 3C không rõ ràng hoặc thuộc dòng sản phẩm đã bị thu hồi. Quy định được ban hành sau khi nhiều nhà sản xuất thu hồi các lô pin có nguy cơ mất an toàn.

Hành khách được khuyến cáo không sử dụng pin sạc dự phòng bị phồng, nứt vỏ, biến dạng, có mùi lạ hoặc nóng bất thường. Hai đầu tiếp xúc của thiết bị nên được che chắn để tránh chập mạch, đồng thời không để pin chung với chìa khóa, đồng xu hoặc các vật kim loại.

Vụ cháy trên máy bay của China Eastern Airlines một lần nữa cho thấy pin sạc dự phòng dù nhỏ vẫn có thể trở thành nguồn nguy hiểm trong khoang hành khách. Việc tuân thủ quy định về vị trí cất giữ, dung lượng và tình trạng thiết bị không chỉ giúp tránh bị từ chối tại cửa kiểm tra an ninh mà còn bảo đảm an toàn cho toàn bộ chuyến bay.

Theo Jimu News, South China Morning Post, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc